به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فرجی مدیر شبکه اول سیما و جمعی از مدیران این شبکه به عضویت سازمان داوطلبان هلال‌احمر درآمدند و فرحناز رافع رئیس سازمان داوطلبان هلال‌احمر با حضور در ساختمان معاونت سیمای صدا و سیما کارت عضویت فرجی و مدیران وی را به او اهدا کرد.

در این مراسم فرجی در مورد فعالیت‌های هلال‌احمر گفت: پیش از این تصورم از مأموریت هلال‌احمر سیل و زلزله بود اما در سفرنامه سلامت و امید دیدم که آنها در چه سطح گسترد‌ه‌ای مشغول به فعالیت هستند.

وی ادامه داد: ما به دلیل نوع مأموریت شبکه یک به عنوان شبکه هر ایرانی از این سفرنامه استقبال کردیم چرا که بعد از سفرنامه‌ای که آقای واحدی اجرا می‌کرد برنامه هلال‌احمر یک برنامه‌ای بود که فرهنگ و سلامت را به همراه مسائل امداد و نجات در نقطه نقطه کشور ترویج می‌داد.

مدیر شبکه اول سیما به پخش زنده سفرنامه سلامت و امید به مدت 20 دقیقه در روزهایی که این سفرنامه اجرا می‌شود اشاره کرد و گفت: به دلیل اینکه سفرنامه سلامت و امید فرهنگ بومی مناطق مختلف را نمایش می‌دهد تصمیم گرفتیم که 10 دقیقه به زمان پخش مستقیم این برنامه بیفزاییم.

وی همچنین با بیان اینکه شبکه اول سیما همیشه در کنار هلال‌احمر است و آنها را کمک می‌کند، گفت: جدول پخش برنامه‌های شبکه اول یک جدول بسیار فشرده است و برنامه‌های زیادی مرتب به آن اضافه می‌شود حتی در مقاطعی تصمیم گرفته شد تا پخش سفرنامه سلامت و امید متوقف شود اما با جابه‌جایی‌هایی که صورت دادیم این برنامه خوب را از دست ندادیم.

فرجی اظهار امیدواری کرد تا در دور جدید سفرها بتواند کمک بیشتری به پخش زنده سفرنامه سلامت و امید بکند.