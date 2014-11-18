۴۹ پژوهشگر برتر لرستان تجلیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا نامداریان پیش از ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه پژوهش استان لرستان با اشاره به برنامه های هفته پژوهش در استان عنوان کرد: یکی از برنامه های پیش بینی شده در هفته پژوهش در لرستان معرفی و تجلیل از ۴۹ پژوهشگر برتر استان است.

وی با اشاره به راه اندازی کمیته های مختلف برای برگزاری برنامه های هفته پژوهش در استان لرستان بیان داشت: بر اساس اقدامات صورت گرفته برنامه های هفته پژوهش در استان از ۱۵تا ۲۰ آذر ماه امسال برگزار خواهند شد.

سرپرست دفتر آموزش و پژوهش استانداری لرستان با اشاره به تشکیل ستاد هفته پژوهش در لرستان تصریح کرد: همچنین کمیته های علمی، اجرایی، ارزیابی و اطلاع رسانی برنامه های هفته پژوهش در استان نیز راه اندازی شده است.

نامداریان همچنین از برپایی سه نمایشگاه در هفته پژوهش در لرستان خبر داد و گفت: نمایشگاه فن بازار، نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استان و همچنین نمایشگاه توسعه کارآفرینی از جمله این نمایشگاهها هستند.

وی همچنین بیان داشت: این ۴۹ پژوهشگر برتر لرستان از بین پژوهشگران دانشگاهی، دانشجویی، غیر دولتی، دستگاههای اجرایی، مخترعین، مکتشفین و دانش آموزان پژوهنده انتخاب می شوند.

سرپرست دفتر آموزش و پژوهش استانداری لرستان همچنین از برگزاری کارگاههای آموزشی تخصصی همزمان با هفته پژوهش در لرستان خبر داد و گفت: این کارگاههای آموزشی با حضور مخاطبان خاص از جمله دانشجویان، دانش آموزان و ... از سوی دستگاههای اجرایی استان برگزار می شوند.

وی افزود: هر کدام از دستگاهها موظف هستند دو عنوان کارگاه آموزشی را به کمیته علمی هفته پژوهش استان ارائه و در نهایت آنها را برگزار کنند.

نامداریان همچنین از برگزاری کارگاه آموزشی مخاطرات فضای مجازی در سطح دانشجویان و دانش آموزان با همکاری مرکز تحقیقات نیروی انتظامی استان در هفته پژوهش خبر داد.