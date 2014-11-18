شکست تیم ملی ب والیبال مقابل بحرین/ اعتراض سرپرست تیم به تمارض حریف

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی ب والیبال ساحلی ایران با ترکیب ایمان کرمی‌نژاد و عبدالحامدمیرزاعلی در مسابقه با تیم بحرین بعد از برد 21 بر19 در ست اول در دو ست بعدی 21 بر 16 و 15 بر 12 مسابقه را واگذار کردند تا سرنوشت تیم‌های صعود کننده در این گروه پیچیده شود.

در حال حاضر در این گروه والیبال ساحلی ایران با یک شکست به بحرین و برد مقابل تایلند، تایلند با یک برد مقابل بحرین و باخت مقابل ایران ب، تیم بحرین نیز با یک باخت مقابل تایلند و برد برابر ایران ب قرار دارند. تیم والیبال ساحلی الف ایران نیز فردا با مالدیو بازی می‌کند که صابر هوشمند و بهمن سالمی نمایندگان ترکیب این تیم را تشکیل می‌دهند.

کسری غفوری و دبیر سازمان والیبال ساحلی پس از باخت تیم ب ایران به بحرین گفت: در ست سوم که ست سرنوشت بود، بازیکن شماره 2 بحرین چون از نفس کم آورده بود، تمارض کرد.

وی در ادامه افزود: بازیکن بحرین وقتی دید نفس کم آورده خود را به آسیب دیدگی زد و تمارض کرد که به همین دلیل بازی درشرایطی که ما دو امتیاز جلو بودیم، متوقف شد. آنها پس از نفس گرفتن به زمین آمدند و نتیجه را برگرداندند که به هرحال این کارها از بازی جوانمردانه به دور است.

سرپرست تیم والیبال ساحلی ایران در پایان گفت: در والیبال ساحلی 43 تیم در 8 گروه حضور دارند که درحال غربال شدن هستند و احتمالا تیم‌های الف و ب ما از گروه‌هایشان به عنوان تیم اول یا دوم صعود خواهند کرد.