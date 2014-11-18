باستان شناسان اميدوار به يافتن مدفن لوركا

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از گاردين، مقامات اسپانيايي در حال بررسي يكي از بزرگترين اسرار كشورشان هستند و قصد دارند تا با جستجو در گورهاي دسته جمعي دوران فرانكو بازمانده فدريكو گارسيا لوركا نمايشنامه نويس و شاعر مشهور اسپانيايي را پيدا كنند.

ظرف 10 روز آينده گروهي از باستان شناسان در محوطه‌اي به وسعت 300 متر مربع در تپه‌هاي نزديك شهر گرانادا در جستجوي مدفن لوركا خواهند بود. اينجا مكاني است كه آنها اميدوارند تا بتوانند بازمانده‌هاي جسد خالق «عروسي خون» و «خانه برنارد آلبا» را پيدا كنند. لوركا توسط جوخه آتش گروهي از هواداران تندروي فرانكو در سال 1936 تيرباران شد و جسدش در مكاني نامعلوم به خاك سپرده شد.

پس از سال‌ها بررسي در آرشيو پليس و ارتش در سال 2011 نويسنده‌اي به نام ميگل كابالرو پرز در سايت خود از 13 ساعت آخر زندگي لوركا پرده برداشت. اين نوشته سرانجام موجب شد تا سال پيش گروهي با رادارهاي پيشرفته يك گور دسته جمهي را كه در زير لايه‌اي از خاك پوشانده شده، كشف كنند.

اين پروژه كه تاكنون حدود 15 هزار يورو هزينه داشته تنها پروژه براي يافتن لوركا نيست و به گفته خوان فرانسيسكو آرناس از مسئولان دولتي تصور مي‌رود حدود 3500 نفر در اين محدوده در گورهاي دسته جمعي به خاك سپرده شده باشند. وي افزود: ما فقط دنبال يك نفر نيستيم، دنبال همه آنها مي‌گرديم.

اين حفاري ها يكي از 40 حفاري مشابه‌اي است كه در سال‌هاي اخير در اين ناحيه صورت گرفته است تا بتواند پاسخگوي خانواده‌هايي باشد كه در جستجوي اعضاي خانواده شان هستند.

لوركا يكي از مشهورترين قربانيان رژيم فرانكو و حاميان افراط گراي او بود.

باستان شناسان قصد دارند تا در محوطه اي به كاوش بپردازند كه چند صد متر خارج پاركي واقع شده كه به نام لوركا خوانده مي شود. در اواخر دهه 1990 شهردار محلي قصد داشت تا اين پارك را به زمين فوتبال بدل كند اما با اعتراض شماري از مردم از جمله خواهر كوچكتر لوركا روبه رو شد كه آن زمان 87 سال داشت.

اين كاوش‌ها دومين تلاش دولت محلي براي يافتن گور دسته جمعي است كه لوركا در آن دفن شده است. در سال 2009 نيز دولت محلي 70 هزار يورو هزينه كرد تا بتواند در مكاني كه مردي ادعا مي كرد مكان دفن لوركا است، به كاوش بپردازد. با اين حال هيچ جسدي در آن منطقه يافت نشد.