فعالیت ۸۵۰۰ واحد صنعتی و تولید در آذربایجان شرقی/ تبریز و خجند روابط اقتصادی خود را افزایش می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی راستی ظهر سه شنبه در دیدار مسئولان ایالت سغد تاجیکستان با اعضای اتاق بازرگانی تبریز اظهار داشت: ۶۰ درصد صادرات شکلات، ۹۰ درصد صادرات چرم و ۳۵ درصد صادرات قالی در شش ماهه نخست سالجاری از استان آذربایجان شرقی انجام شده است.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه بیشترین تولید کفش کشور در آذربایجان شرقی صورت می گیرد ابراز داشت: پنج صادرکننده استان به عنوان صادر کنندگان نمونه ملی در بین ۵۰ صادر کننده برتر کشور انتخاب شده اند که به نوعی می توان گفت ۱۰ درصد صادر کنندگان نمونه ملی از آذربایجان شرقی بوده است.

راستی با بیان اینکه از لحاظ داشتن منابع و واحدهای معدنی، رتبه سوم ملی را داریم ادامه داد: از یک هزار واحد معدنی، ۶۰۰ واحد به صورت معدنی و ۴۰۰ واحد به صورت شن و ماسه فعالیت می کنند.

وی ارزش صادارتی به کشور تاجیکستان در سال ۹۲ را ۲۷ میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: بیش از ۲۴۸ میلیون دلار از صادارت جمهوری اسلای ایران به تاجیکستان مربوط به کالاها و اقلام مصرفی تولید شده در آذربایجان شرقی بوده است.

راستی همچنین گفت: میزان واردات از کشور تاجیکستان نیز در سال گذشته ۱۹ میلیون دلار بوده است.

قائم مقام امور تجارت و معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی گفت: علی رغم داشتن اشتراکات متعدد فرهنگی، مذهبی و سایر موارد این میزان واردات و صادرات خیلی کم است و باید سعی کنیم که آن را افزایش دهیم.

وی در بخش پایانی سخنان خود اظهار داشت: هیات های تجاری و اقتصادی بیشتری باید بین بین دو شهر تبریز و خجند رفت و آمد کنند تا بتوانیم روابط اقتصادی و تجاری خود را با یکدیگر افزایش دهیم.