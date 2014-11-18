همدان آمادگی رفع نیاز های اقلیم کردستان عراق را دارد/ پذیرش دانشجو از کردستان عراق در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو سامری پیش از ظهر سه شنبه در همایش اتاق تعاون که با حضور هیئت تجاری اقلیم کردستان عراق برگزار شد با بیان اینکه تمام قابلیت های دولتی و بخش خصوصی در استان همدان آماده همکاری دو جانبه دولت ایران و اقلیم کردستان عراق است، اظهار داشت: دولت جمهوری اسلامی ایران یک شریک، دوست و بردار مطمئن در تمام ادوار و مناسبت ها و اتفاقات مختلف است.

معاون برنامه ریزی استاندار همدان با بیان اینکه استان همدان آمادگی کامل برای رفع همه نیازهای اقلیم کردستان عراق را دارد، عنوان کرد: امیدواریم مشکلات اداری که بین مرز دو کشور ایران و عراق وجود دارد به سرعت رفع شود تا بتوانیم اقتصادی پویا داشته باشیم.

سامری با بیان اینکه در بحث آموزش عالی و پذیرش دانشجو استان همدان بخش های بین المللی دارد و آماده پذیرش دانشجو از اقلیم کردسان عراق است، ادامه داد: استان همدان در بحث آموزش های فنی و حرفه ای توان بالایی برای آموزش نیروهای ماهر دارد.

وی با بیان اینکه در استان همدان پیمانکاران و مشاوران خوبی برای انجام پروژه های عمرانی در اقلیم کردستان عراق وجود دارد، بیان کرد: استان همدان می تواند پروژه های عمرانی اقلیم کردستان عراق را به بهترین کیفیت و با قیمت مناسب انجام دهد.

معاون برنامه ریزی استاندار همدان با بیان اینکه با توجه به مسائلی که در منطقه در یک سال گذشته اتفاق افتاده فصل جدیدی در ارتباط اقتصادی بین دو کشور ایران و اقلیم کردستان عراق در حال انجام است، ادامه داد: باید از فرصت طلایی ایجاد شده به نحو احسن استفاده کرد.

خسرو سامری با بیان اینکه مذاکراتی با استان های هم مرز با اقلیم کردستان عراق مانند کرمانشاه و کردستان انجام شده است تا تسهیلات ویژه ای در مرزهای بین جمهوری اسلامی ایران و اقلیم کردستان عراق ایجاد کنند، اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم سهم بالایی از صادرات استان همدان را به اقلیم کردستان عراق داشته باشیم.