افزایش 12 درصدی مسافرت هوایی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی ایلخانی در هفتمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت هوایی و هوانوردی ایران با بیان اینکه 92 راه هوایی داریم که طول آن 59 هزار کیلومتر است و با 10 دستگاه رادار به 70 کشور ارائه خدمات می‌دهد، گفت: در 24 ساعت گذشته 900 فروند هواپیمای عبوری خارجی از 70 کشور از فضای ایران استفاده کرده‌اند که حداکثر دو ساعت در فضای ما به آنها ارائه سرویس می‌شود.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور با بیان اینکه اماراتی‌ها با 170 فروند هواپیما بهترین استفاده‌کننده از فضای کشور هستند، اظهار داشت: 15 پرواز آمریکایی در قالب هفت شرکت باری و مسافری از فضای ایران عبور کرده‌اند.

ایلخانی افزود: در 24 ساعت گذشته 1581 فروند پرواز در فضای ایران انجام شده است و در دو هفته گذشته رکورد 1043 فروند پرواز عبوری از فضای ایران شکست.

وی با اشاره به اینکه دومین مسئولیت ما، تجهیز، راهبری و نگهداری از فرودگاه‌ها است، اظهار داشت: 54 فرودگاه در کشور داریم، ضمن آنکه 10 فرودگاه هم متعلق به وزارت نفت و دو فرودگاه هم مربوط به منطقه آزاد کیش و قشم است.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور با اشاره به اینکه در مجموع 66 فرودگاه در کشور وجود دارد، بیان کرد: در هفت ماهه امسال، 28.5 میلیون نفر مسافر در مسیرهای داخلی و بین‌المللی پذیرش شده که 12 درصد رشد را نسبت به سال گذشته داشته است.

ایلخانی افزود: در پروازهای بین‌المللی 24 درصد رشد پذیرش مسافر را داشته‌ایم و نشست و برخاست هواپیماها در فرودگاه‌های داخلی با رشد چهار درصدی و بین‌المللی با رشد 24 درصدی روبرو بوده است.

در ادامه علی‌اصغر مونسان، مدیرعامل منطقه آزاد کیش با بیان اینکه صنعت هوایی ایران پس از انقلاب از نخستین بخش‌های اقتصادی بود که مورد تحریم قرار گرفت، گفت: هر چند این تحریم‌ها باعث شد تا نیروهای داخلی با تکیه بر دانش فنی خود، اقدامات مهمی در خصوص ساخت قطعات، تعمیر موتور و حتی تعمیر هواپیما انجام دهند، اما برای رسیدن به شاخص‌های روز جهان، هنوز نیاز به تلاش بیشتر داریم.

مدیرعامل منطقه آزاد کیش با اشاره به اینکه در سال 2013 بیش از سه میلیارد و یکصد میلیون نفر مسافر و بیش از 48 میلیون تن کالا در صنعت هوایی جابجا شد، گفت: معمولا هر 15 سال یک بار رشد ترافیک هوایی دو برابر می‌شود. این در حالی است که در سال 2013، 17 هزار و 739 هواپیمای مسافری در خصوص هوایی جهان فعال بوده است و پیش‌بینی می‌شود در سال 2032 به 36 هزار و 536 فروند برسد.

وی افزود: در ایران بیش از 16 میلیون مسافر داخلی و 13 میلیون مسافر خارجی سالانه جابجا می‌شود که پیش‌بینی می‌شود در آینده رشد سفرهای هوایی را هم داشته باشیم.

مونسان تصریح کرد: بنابراین برگزاری نمایشگاه تخصصی صنعت هوایی و هوانوردی می‌تواند از نظر ایجاد تعاملات و پیوندهای تکنیکی با شرکت‌های تخصصی قطعه‌ساز، مراکز علمی و پژوهشی و همچنین بازاریابی و توسعه اقتصادی کمک زیادی کند.

وی با اشاره به اینکه در بخش توسعه حمل و نقل هوایی، کیش از موفق‌ترین نمونه‌های داخل کشور به شمار می‌رود، بیان کرد: این جزیره چهارمین فرودگاه کشور از نظر حجم عملیات پروازی است.

مدیرعامل منطقه آزاد کیش با بیان اینکه پذیرش سه میلیون مسافر و برقراری 30 هزار سورتی پرواز ورودی و خروجی دارد، گفت: به طور متوسط پذیرش روزانه 60 سورتی پرواز و شش هزار مسافر داخلی و خارجی انجام می‌شود و حتی در ایام پیک سفرها، تعداد پروازها به 100 سورتی در طول روز می‌شود.

در ادامه بیژن بنکدار، دبیر نمایشگاه بین‌المللی صنایع هوایی و هوانوردی ایران به حضور 110 شرکت داخلی و خارجی در این نمایشگاه اشاره کرد و گفت: این رقم نسبت به سال گذشته 20 درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی افزود: از کشورهای ایتالیا، سوئد، فرانسه، امارات، چین، روسیه، اکراین، عمان و ژاپن در این نمایشگاه حضور دارند.