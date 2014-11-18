به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اولین دوره انتخاب کتاب سال دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه فرهنگی و اجتماعی روز سه‌شنبه (۲۷ آبان ماه) با حضور سید عباس صالحی معاون امور فرهنگی، طه هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی و احمد شمس رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در دانشکده فنی واحد تهران جنوب برگزار شد.

سید عباس صالحی معاون امور فرهنگی با اشاره پیوند کتاب با دانشگاه گفت: تولید کتاب و ترویج کتاب در دانشگاه و خصوصا دانشگاه آزاد دو مقوله‌ای است که کتاب و انشگاه را به یکدیگر پیوند می‌دهد.

وی افزود: در حوزه تولید کتاب در محیط‌های دانشگاهی در سال‌های اخیر پیشرفت‌های ستودنی و قابل توجه داشته‌ایم اما باید نسبت به کتاب‌سازی و تولید شبه کتاب‌ها در فضای دانشگاهی مراقب باشیم. اگر کتاب‌سازی بد است مطمئنا تولید تولید شبه کتاب‌ها با آرم دانشگاهی کار بسیار غلطی است. این کتاب‌سازی‌ها انواه مختلفی دارند که شامل کپی برداری‌های بدون اجازه، استفاده از متون بدون ارجاع، عدم رعایت و نگارش زبان فارسی و... می‌شود. محیط‌های علمی از جمله دانشگاه آزاد باید مواظب این پدیده باشند و توجه داشته باشند که حفظ استانداردهای جهانی از مهمترین مسایل در حوزه تولید کتاب است.

معاون امور فرهنگی با اشاره به کم بودن میزان مطالعه در سطح جامعه عنوان کرد: اگر چه در سال‌های اخیر در تولید کتاب اعم از کتاب‌های علمی و فرهنگی و عمومی پیشرفت‌های خوبی داشته‌ایم اما روند کتابخوانی ما به اندازه تولید کتاب خوب پیشرفت نداشته است. در حال حاضر میزان سرانه مطالعه در دانشگاه آزاد را می‌دانیم و در سنجش مطالعه در کل کشور مشکل داریم. باید در محیط‌های علمی روند مطالعه را رصد کنیم و پروژه‌ه‌های مطالعاتی در محیط‌های دانشگاهی درباره سرانه مطالعه انجام شود.

وی افزود: از سوی دیگر باید نسبت به ترویج مدل‌های کتابخوانی در محیط‌های دانشگاهی برنامه‌ریزی انجام دهیم. مدل‌های مختلفی از کتابخوانی در محیط‌های دانشگاهی وجود دارند و احصاء این مدل‌ها یکی از ضروریات است. شبکه‌ دانشجویی کتاب، ملاقات با نویسندگان و ... از جمله این مدل‌هاست و باید نسبت به کاربردی کردن این مدل‌ها در دانشگاه‌ها همت کنیم.

صالحی با اشاره به کمبود ویترین‌های کتاب برای معرفی کتاب به دانشجویان گفت: در دهه‌های بعد از انقلاب کتاب خوب در حوزه علمی و عمومی کم تولید نشده‌اند اما اینکه چگونه این کتاب‌ها را در معرض دید دانشجویان قرار دهیم، مهم است. ما نیازمند مشاوره‌های کتاب، ویترین‌های دایمی کتاب در دانشگاه‌ها و... در محیط‌های اجتماعی هستیم تا از این طریق به معرفی آثار خوب به دانشجویان بپردازیم. از این محیط‌ها می‌توان برای نمایش کتاب در محیط‌های دانشگاهی استفاده کرد. حیف است که این همه کتاب خوب تولید می‌شود، اما دیده نمی‌شود.

معاون امور فرهنگی با اشاره به نقش دانشجویان در ترویج کتابخوانی در جامعه گفت: دانشجویان باید در ترویج کتاب فعال باشد. نسل قبلی در ترویج کتاب بسیار موثر بود و دانشجو طلایه‌دار کتاب در محیط‌های اجتماعی بود. دانشجو باید تپش اجتماعی داشته باشد تا از این طریق به ارتقای فرهنگ کشور و جامعه کمک کند.

وی افزود: کتاب و کتابخوانی حلقه اتصال اجتماعی است. البته باید توجه داشت که حامل‌های کتاب نیز در این حوزه موثر هستند و صرفا مراد ما از کتاب کتاب کاغذی نیست. اگر می‌خواهیم نهضت کتابخوانی در جامعه پدید آید، کتابی که تمدن سازی اجتماعی کند، دانشجویان باید طلایه‌داران آن باشند.

معاون امور فرهنگی در پایان صحبت‌های خود با اشاره به اهمیت برگزاری هفته‌ای کتاب گفت:‌ غرض از این هفته‌های کتاب، این است که این هفته‌ها به روزهای مداوم و روزهای اوج تبدیل شوند و امیدورایم که در آینده نزدیک اتفاقات مهمی در این حوزه رخ دهد.