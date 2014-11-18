  1. جامعه
  2. بهداشت
۲۷ آبان ۱۳۹۳، ۱۳:۱۰

1.4 میلیون نوزاد ایرانی امسال واکسن پنج گانه دریافت می کنند

1.4 میلیون نوزاد ایرانی امسال واکسن پنج گانه دریافت می کنند

معاون وزیر بهداشت گفت: با رونمایی از واکسن پنج گانه، یک میلیون و 400 هزار نوزاد متولد شده در کشور، امسال این واکسن را دریافت می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبر سیاری در حاشیه رونمایی از واکسن پنج گانه (هموفیلوس آنفولانزا، دیفتری، کزاز، سیاه سرفه و هپاتیت) گفت: این واکسن در 3 نوبت 2، 4 و 6 ماهگی به نوزادان تزریق می شود.

وی با بیان این که به نوزادانی که این واکسن را دریافت می کنند دیگر واکسن ثلاث و هپاتیت زده نمی شود، گفت: واکسن پنج گانه شامل واکسن ثلاث و هپاتیت نیز هست.

معاون بهداشت وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: در حال حاضر واکسن پنج گانه به کلیه مراکز بهداشتی درمانی سراسر کشور توزیع شده است.

سیاری در ادامه در خصوص مزایای واکسن پنج گانه گفت: این واکسن از تشنج و عقب ماندگی در کودکان پیشگیری می کند و نوزادانی که این واکسن را دریافت می کنند تا 90 درصد دچار مننژیت نیز نمی شوند.

واکسن پنج گانه (هموفیلوس آنفولانزا، دیفتری، کزاز، سیاه سرفه و هپاتیت) صبح امروز با حضور رئیس جمهوری، وزیر بهداشت، معاونین و مدیران وزارت بهداشت و رئیس انستیتو پاستور ایران و جمعی از مسئولین نظام سلامت رونمایی شد.

کد مطلب 2423725
حبیب احسنی پور

تازه‌ترین اخبار

پربازدیدترین ها