اصغر غلامی - دانشجوی مهندسی برق رشته مدیریت انرژی دانشگاه امیرکبیر، مجری طرح "سیستم بهینه سازی مصرف آب" در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این سیستم در ساختمان های مسکونی پیاده سازی می شود، به طوریکه آبهای مرده غیر آلوده را تا 60 درصد مورد تصفیه قرار می دهد.

وی عنوان کرد: در این سیستم از یک فیلتر ترکیبی الکتریکی شیمیایی استفاده شده که آب مرده مانند آب خروجی از ظرفشویی را مورد تصفیه قرار می دهد و این آب می تواند برای آبیاری، شستشوی جداول خیابان ها و مواردی از این قبیل مورد استفاده قرارگیرد.

غلامی با بیان اینکه در واقع هدف از اجرای این طرح کاهش تولیدآب خالص است تا در آینده با بی آبی در کشور مواجه نشویم، اظهار داشت: در اين طرح، آب خروجي از سينک آشپزخانه و ظرفشويي، روشويي و حمام همچنین آب هاي خروجي جهت شستشوي کف و نظافت، آب هاي گلخانه، تعويض آکواريوم به طبقه پايين هدايت شده و سپس از فيلترهاي طراحي شده مخصوص اين طرح عبور کرده و پس از حذف چربي، بو و مواد آلاينده و شوينده محلول در آن، تبديل به آب قابل استفاده می شود.

وی با بیان اینکه البته این آب غير شرب است، در ادامه گفت: از آب اين مخزن مي توان براي شستشوي حياط، پارکينگ، آبياري گياهان و گل هاي باغچه، شستشوي ماشين هاي داخل پارکينگ استفاده کرد.

غلامی اذعان داشت: البته آب هاي اضافي چندين مجتمع در يک منطقه باهم در يک مخزن بزرگتر جمع شده و از آن مي توان براي آبياري چمن و گل هاي داخل پارک، خيابان براي آبياري درختان حاشيه خيابان و شيرهاي آتش نشاني در کنار خيابان ها يا بلوار ها و فروش آب به تانکر هاي خدماتي استفاده کرد.

وی با بیان اینکه در نوع دوم بهینه سازی مصرف آب می توان فيلتراسيون کلي را انجام داد، اذعان داشت:در اين طرح آب حمام دستشويي و ظرفشويي موجود در کل ساختمان از طريق يک لوله ي مشترک جمع شده و طراحی فيلتری در سطح بزرگتر، می تواند از طریق پمپ، سیفونها را با آب تصفيه شده پر کند.

غلامی با اشاره به اینکه نتايج حاصل از فاز مطالعاتي در مجتمعي 150 واحدي در محدوده ي ونک –تهران بزرگ عملیاتی شده افزود: به کارگیری این موضوع نشان داده که متوسط صرفه جويی 835 مترمکعب و ميزان متوسط ذخيره ی آب 2391 مترمکعب است و سود آوري بعد از دو سال در صورت فقط اجراي يک پروژه 70 ميليون تومان مي شود. همچنین زمان بازگشت سرمايه به ما از ابتدا تا انتهاي پروژه ناچيز است و پس از اجراي طرح سرمايه گذاري ما برمي گردد.

به گزارش مهر، به گفته کارشناسان بحران آب، ايران در حال تبديل شدن به موقعيتي خطرناک براي ساکنان بسياري از شهرها، به ويژه کلان شهرهاست. بنابراين براي رفع اين مشکل فقط هشدار و اصلاح الگوي مصرف يا افزايش قيمت مناسب عملي نيست و نياز به راه حل هاي فني کاربردی کاملا محسوس است.