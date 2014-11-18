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۲۷ آبان ۱۳۹۳، ۱۳:۲۵

جدول قیمت سکه وارز در روز سه‌شنبه منتشر شد

جدول قیمت سکه وارز در روز سه‌شنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار در روز سه‌شنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز سه شنبه در بازار 917 هزار تومان، طرح قدیم 916 هزار و 500 تومان، نیم سکه 461 هزار تومان، ربع سکه 263 هزار تومان و سکه گرمی 170 هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 94 هزار تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1198 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3254 تومان، هر یورو را 4084 تومان، هر پوند را 5108 تومان و هر درهم امارات را 889 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در سه‌شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید917000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم916500
نیم سکه461000
ربع سکه263000
گرمی170000
هر گرم طلای 18 عیار94000
نوع ارز 
دلار3254
یورو4084
پوند5108
درهم889
کد مطلب 2423736

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