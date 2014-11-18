خودکفایی کشور در تولید عصاره مالت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رحمانی با اشاره به تولید محصول عصاره مالت که در کنار خط تولید پرظرفیت ماءالشعیر با مشورت مدیران و کارشناسان صنایع غذایی صورت گرفته است، گفت: براساس آمار موجود رسمی، سالانه مقادیر متنابهی با خروج ارز از کشور و سرمایه‌گذاری بالا صرفا جهت تولید ماءالشعیر وارد کشور می‌شده درحالی که سایر صنوف در صنایع غذایی از جمله شیرینی و شکلات، صنایع لبنی، صنایع تولیدات صبحانه، نان و... نیز برای تولید کیفی نیازمند به این محصول پرارزش غذایی هستند، لذا از حجم نیاز آنها آمار دقیق تری اعلام نشده است.

وی افزود: اما با ایجاد خط تولید گسترده با ظرفیت بالای این محصول توانسته ایم به کمک واحد تحقیق و توسعه کار آزموده آمادگی رفع نیازمواد اولیه نوشیدنی ماءالشعیروهم صنایع غذایی دیگر را در تامین عصاره وساخت برندهای جدید آنها یاری کنیم که این امر به همراه خود اشتغال‌زایی و توسعه پایدار، جلوگیری از خروج ارز را هم به همراه دارد.

رحمانی ادامه داد: تولیدات عصاره مالت تا پیش از این توسط معدود واحدهایی در دنیا صورت می‌گرفته و لذا با تولید این محصول توسط تهران گوار با نام "مالتز" نه تنها جوابگوی نیازهای داخل بلکه در سایه حمایت از طرف مسئولان و مصرف کنندگان این محصول در حد وسیعی آماده صادرات به سایر کشورها هستیم.

وی، اصلی ترین دغدغه این مجموعه را در ابتدا سلامت در کیفیت محصول دانست و گفت: تا به امروز توانسته ایم در تولید ماءالشعیر و عصاره مالت به این مهم دست پیدا کنیم و خوشحالیم که وزارت بهداشت در راستای مسرانه سیاست سلامت جامعه که با جدیت پیگیری می‌کند، نظاره گر تولیدات بوده و سلامت محصولات را با اهدای گواهینامه‌های سیب سلامت و واحد سرآمد در صنعت ماءالشعیر و عصاره مالت تصدیق مستمر می‌کند.

این مقام مسئول در پایان افزود: با توجه به بحث اقتصادمقاومتی و شرکت‌های دانش بنیان در حال حاضر آمادگی کامل داریم که با استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی و واحد تحقیق و توسعه خود در قبال مشتریان، جوابگوی نیاز آنها در سلامت و بهره وری محصولاتشان باشیم، ضمن اینکه آمادگی همکاری با شرکت‌های دانش بنیان و دانشگاه‌ها را داریم.