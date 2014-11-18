آموزش بازی ملی چوگان در تاجیکستان توسط ایرانیان

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله حداد در حاشیه بازدید مسئولان ایالت سغد و شهر خجند از اتاق بازرگانی تبریز در مصاحبه با خبرنگاران گفت: با همکاری انجمن دوستی ایران و تاجیکستان و در قالب تفاهم نامه ای، بازی ملی چوگان در تاجیکستان آموزش داده می شود.

وی بازی چوگان را یکی از مهم ترین اشتراکات فرهنگی بین دو کشور دانست و ابراز داشت: بازی ملی چوگان، ریشه در تاریخ چند هزار ساله دارد و در اشعار حماسی و عرفانی و حتی نقوش قالی های دستباف ایران بخصوص آذربایجان شرقی بدان توجه خاصی شده است.

عضو انجمن دوستی ایران و تاجیکستان در بخش دیگری از سخنان خود ابراز داشت: نیروی کار ارزان در تاجیکستان به وفور وجود دارد و سرمایه گذاران ایرانی می توانند با ایجاد مشاغل کوچک و بزرگ در این کشور به میزان بالایی از سود دست یافته و کالاهای تولیدی خود را به کشورهای حاشیه تاجیکستان صادر کنند.

وی در ادامه خاطر نشان شد: مسئولان ایالت سغد به سرمایه گذاران در این کشور، زمین رایگان واگذار می کنند.

حداد در پایان سخنان خود گفت: در حال حاضر که یکی از مشکلات واحدهای تولیدی کشور، کمبود آب است باید تجار و صنعتگران بدانند که در تاجیکستان مشکل کم آبی وجود ندارد و سرمایه گذاران به راحتی می توانند در آن جا سرمایه گذاری کنند.