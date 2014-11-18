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۲۷ آبان ۱۳۹۳، ۱۶:۰۴

فتح الله حداد خبر داد:

آموزش بازی ملی چوگان در تاجیکستان توسط ایرانیان

آموزش بازی ملی چوگان در تاجیکستان توسط ایرانیان

تبریز- خبرگزاری مهر: رئیس کمیته فرهنگی فدراسیون چوگان و مشاور ارشد فدارسیون چوگان جمهوری اسلامی ایران از آموزش بازی ملی چوگان در تاجیکستان توسط ایرانیان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله حداد در حاشیه بازدید مسئولان ایالت سغد و شهر خجند از اتاق بازرگانی تبریز در مصاحبه با خبرنگاران گفت: با همکاری انجمن دوستی ایران و تاجیکستان و در قالب تفاهم نامه ای، بازی ملی چوگان در تاجیکستان آموزش داده می شود.

وی بازی چوگان را یکی از مهم ترین اشتراکات فرهنگی بین دو کشور دانست و ابراز داشت: بازی ملی چوگان، ریشه در تاریخ چند هزار ساله دارد و در اشعار حماسی و عرفانی و حتی نقوش قالی های دستباف ایران بخصوص آذربایجان شرقی بدان توجه خاصی شده است.

عضو انجمن دوستی ایران و تاجیکستان در بخش دیگری از سخنان خود ابراز داشت: نیروی کار ارزان در تاجیکستان به وفور وجود دارد و سرمایه گذاران ایرانی می توانند با ایجاد مشاغل کوچک و بزرگ در این کشور به میزان بالایی از سود دست یافته و کالاهای تولیدی خود را به کشورهای حاشیه تاجیکستان صادر کنند.

وی در ادامه خاطر نشان شد: مسئولان ایالت سغد به سرمایه گذاران در این کشور، زمین رایگان واگذار می کنند.

حداد در پایان سخنان خود گفت: در حال حاضر که یکی از مشکلات واحدهای تولیدی کشور، کمبود آب است باید تجار و صنعتگران بدانند که در تاجیکستان مشکل کم آبی وجود ندارد و سرمایه گذاران به راحتی می توانند در آن جا سرمایه گذاری کنند.

کد مطلب 2423750

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