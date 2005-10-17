گوديني درباره " جانبازان جنگ " بلندترين رمان را مي نويسد









به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، پيشتر از اين نويسنده ، كتاب " لبخند تلخ " منتشر شده است ، گوديني در دوره اي كانديداي دريافت جايزه ادبي " يلدا " و " قلم زرين انجمن قلم ايران " بوده است .



اين نويسنده درگفت و گو با مهر ، افزود : سالها بود كه در فكر اثري در قالب رمان با موضوع دفاع مقدس بودم ، زندگينامه بسياري از شهداي جنگ را خواندم ، درباره برخي هم شروع به نوشتن كردم ، اما از بيم اين كه مانند تعدادي از آثار موجود در اين حوزه ، كاري تكراري انجام بدهم ، كار را به حال خود رها كردم .



محمد علي گوديني كه هنوز براي تازه ترين رمان خود اسمي انتخاب نكرده است ، تصريح كرد : اين رمان بي اسم ، قطعا از بلندترين و پرحرف ترين رمان ها و كتابهاي من خواهد بود ، قصد دارم در اين اثر ادبي كه نگاهي ارزشي و تاريخي به حادثه جنگ دارد ، به خيلي از حرف ها و ناگفته ها بپردازم .



به گزارش مهر ، در تازه ترين اثر گوديني ، يك جانباز مجسمه نسبتا بزرگي در زيرزمين يك برج معروف در شمال شهر تهران مي سازد و هنگامي كه يك خارجي ( فرانسوي ) براي بازديد از موزه جنگ به كشور ايران سفر مي كند ، اتفاقاتي رخ مي دهد و ...