آلودگی آب تهران شایعه است/ مردم با خیال راحت آب بخورند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبر سیاری افزود: آلودگی آب تهران یک خبر سوخته است و هیچ مشکلی وجود ندارد، آب تهران کاملاً سالم است.

وی گفت: آب تهران از دو منبع تأمین می شود، یکی آب سدها که آب سطحی است و دیگری منابع آب زیرزمینی که از هر دو این منابع بعد از تصفیه شدن مورد استفاده قرار می گیرد. اگر میزان نیترات آب چاه بیش از حد مجاز باشد، نیترات آن گرفته و تصفیه می شود تا به حد استاندارد برسد و بعد وارد مدار می شود.

سیاری ادامه داد: با همکاری وزارت نیرو و ورود آب سد ماملو، نگرانی در خصوص آب تهران برطرف شده است. وضعیت آب چاهها نیز تحت کنترل است، آب چاهها تصفیه می شود و با نظارتی که بر وضعیت آب تهران وجود دارد، جای هیچ نگرانی نیست.

معاون وزیر بهداشت گفت:‌ شایعات مطرح شده در مورد آلودگی آب تهران صحت ندارد و مستند نیست، بنابراین مردم با خیال راحت آب شرب تهران را مصرف کنند.

به گزارش مهر رحمت‌الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران، در جلسه امروز شورا نسبت به آلودگی آب شرب تهران تذکر داد و از شهروندان خواست از آب معدنی استفاده کنند.

وی از وزیر کشور خواست طی 24 ساعت آینده جلسه کمیته اضطرار آلودگی آب را تشکیل دهد.

در پی مطرح شدن این بحث ، ساعتی پیش استاندار تهران نیز آلودگی آب را تکذیب کرد.