بسته حمایتی یک میلیارد تومانی به آموزش و پرورش خراسان جنوبی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عباس لامعی پیش از ظهر سه‌شنبه در شورای آموزش و پرورش استان اظهارکرد: اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبي رتبه برتر پروژه مهر ۹۳ را كسب كرده است.

وی بیان کرد: برای اجرای پروژه مهر سال تحصیلی ۹۴-۹۳ اداره كل آموزش و پرورش استان‌های آذربایجان شرقی، بوشهر و خراسان جنوبی به ترتیب مقام اول تا سوم كشور را کسب کرده اند.

لامعی به اختصاص بسته حمايتي به استان اشاره کرد و افزود: این بسته حمایتی با اعتبار يك‌ميليارد و ۷۰۰ ميليون تومان در سال جاري به استان اختصاص یافته است.

وی تصریح کرد: با اختصاص این بسته حمایتی در حال حاضر بیش از ۴۰۰ دانش‌آموز استان از خدمات این بسته بهره‌مند شده‌اند.

شناسایی ۴۰۱ نفر بازمانده از تحصیل در استان

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی از شناسايي ۴۰۱ نفر در طرح انسداد مبادي بیسوادي در استان خبر داد و گفت: این طرح برای کودکان شش تا ۱۲ سال بازمانده از تحصیل به صورت پایلوت در خراسان جنوبی و کرمانشاه اجرایی شده است.

لامعی بیان کرد: در حال اجرا حاضر با اجرای این طرح ۴۰۱ نفر دانش‌آموز بازمانده از تحصیل در استان شناسایی شده‌اند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با بیان اینکه آموزش و پرورش به سمت کوچک‌سازی پیش ‌می‌رود، ادامه داد: سياست آموزش و پرورش در مورد تامين نيرو انقباضي بوده لذا امسال در كشور استخدامي نداشته‌ایم.

وی تصریح کرد: تمام مدارس استان دارای معلم بوده و برای مدارسی که زیر نرم یعنی زیر پنج نفر دانش‌آموز هستند در صورتی که معلم مازاد داشته باشیم به این مدارس می‌فرستیم.

لامعي به اجرای طرح المپیاد ورزشی درون‌مدرسه‌ای نیز اشاره کرد و افزود: این طرح بزرگترین رویداد ورزشی و فوق برنامه آموزش و پرورش بوده که از ۲۶ مهرماه آغاز و تا پايان اسفندماه سال جاري ادامه دارد.