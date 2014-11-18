یورش به منازل شهادت طلبان عملیات قدس و بازداشت اعضای خانواده آنها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی به منازل غسان و عدی ابوجمل شهادت طلبان عملیات قدس در منطقه جبل المکبر در جنوب شرق قدس یورش بردند.

خبرگزاری معا نیز در این رابطه اعلام کرد: نظامیان صهیونیست در جریان این حمله از گاز اشک آور و گلوله های پلاستیکی استفاده کردند و ساکنان منزل را مورد ضرب و شتم قرار دادند. بر اثر این حمله مادر شهید عدی ابوجمل زخمی شد.

نظامیان رژیم صهیونیستی همچنین دو نفر از اعضای خانواده شهادت طلبان فلسطینی را بازداشت کردند. صهیونیست ها ورودی جبل المکبر را با خودروهای نظامی مسدود کرده اند و تمامی مدارس را در این منطقه بسته اند.