برگزاری 2800 برنامه به مناسبت هفته بسیج در فارس

به گزارش خبرنگار مهر ، سردار غلامحسین غیب پرور پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری خود به مناسبت اعلام برنامه های هفته بسیج بیان کرد:بسیج یک لشکر بی هیاهو وبدون ادعا در خدمت انقلاب اسلامی قرار دارد وبا وفاداری وعزم یجدی که دارد در تمامی عرصه های انقلاب اسلامی پرچمدار انقلاب اسلامی بوده وبه تمامی اقشار جامعه خدمتی صادقانه دارد.

وی بابیان اینکه امروزه بسیجیان توانسته اند در تمامی عرصه های هنری ورزشی علمی بصورت جهادی خوش بدرخشند، گفت: حضور مجاهدان بسیجی در تمامی عرصه ها مثال زدنی است که گواه این موضوع حضور امید نوروزی در عرصه بین المللی که توانست برای ایران اسلامی افتخار کسب کند وپرچم ایران را همانند همیشه به اهتزار درآورد.

سردار غیب پرور بسیج را بعنوان یک اسوه معرفی کرد وافزود:هم اکنون در اکثر نقاط دنیا با الگو گیری از نیروهای بسیجی در مقابل ظلم وگروهای تکفیری ایستادگی می کنند ودشمن را از پای در می آورند و امروزه ندای بسیج در تمامی نقاط دنیا وحتی در امریکای لاتین به گوش می رسد.

وی بسیج را اوج افتخار ملت ایران دانست وبیان کرد: تلاش داریم در هفته بسیج گوشه ای از رشادت وایثارگری های فرزندان انقلاب را معرفی کنیم که در تلاش هستیم در این هفته یاد شده با برگزاری 2 هزارو 870 برنامه در استان فارس توانمندی نیروهای بسیجی را معرفی کنیم.

فرمانده سپاه فجر اضافه کرد: افتتاح 150 سالن ورزشی توسط مهندسین بسیجی،اعزام تیم های پزشکی از سوی جامعه بسیج پزشکی به منقاط محروم،همایش بسیج ورسانه،همایش ائمه وتجلیل ازچهره های موفق محلات،برگزاری برنامه میقات صالحین،رزمایش بزرگبسیجیان در شهرستان خنج،افتتاح خانه عالم،ومحرومیت زدایی،عطر افشانی مزار شهدا ،برگزاری همایش یادرواه شهدای بهداری، از جمله برنامه های این هفته خواهد بود.

سردار غیب پرور تاکید کرد: برنامه هایی از جمله محرومیت زدایی، افتتاح خانه عالم، افتتاح ورزشگاه واعزام تیم های پزشکی به مناطق محروم تنها در این هفته برگزار نخواهد شد بلکه در طول سال این برنامه های ادامه خواهد داشت که در هفته گذشته بیش از 80 پزشک فوق تخصص در منطقه محروم جنوبی فارس 7 هزار نفر ویزیت رایگان شدند.

وی مردم یاری وتوجه به موضوعات سلامت افراد جامعه را یکی از اصلی ترین برنامه های هفته بسیج اعلام کرد وافزود: دراین هفته علاوه بر اینکه تیم های پزشکی بسیج به تمامی مناطق محروم استان اعزام خواهند شد در مرکز استان نیز در منطقه گویم وحوال آن تیم هایی اعزام خواهند شد تا بتوانند به محرومین خدمات درمانی ارائه دهند.

سردار غیب پرور درادامه از ساخت وپیشرفت فیزیکی مجتمع بزرگ فرهنگی امام مهدی (عج) در استان فار خبرداد وافزود: خوشبختانه این پروژه در حال اجراست که پیش بینی می شود ضعف مدت 17 ماه با اعتباری بالغ بر 2 میلیارد تومان به بهربرداری برسد.

وی اجرای برنامه های هفته بسیج را با شعار بسیج مظهر عزم ملی ومدیرت جهادی عنوان کرد بیان کرد: متاسفانه برخی از مسئولین استان فارس در اجرای منویات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی بسیجیان را تنها گذاشتند وباید به این مهم توجه داشته باشیم که نباید کلام ولایت بر زمین بماندو اگر ادعا داریم سپاه به منویات مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی جامعه عمل پوشاند گواه این موضوع عرصه های موجود در استان فارس است که مسئولین می توانند بازدید داشته باشند.

فرمانده سپاه فجر در استان فارس در خصوص اجرای فیلترینگ شبکه های اجتماعی گفت:در همه دنیا آزادی ودموکراسی معنی داردو امروزه برخی از آزادی ها در جامعه بی حصر وولنگار شده است ومرزی ندارد.

سردار غیب پور اضافه کرد:امروزه برخی از سودجویان با استفاده از شبکه های اجتماعی باعث سلب خانواده های شده اند که گواه موضوع به درد آوردن دل خانواده مرحوم پاشایی بود و از این رو امیدواریم هر چه سریعتر این اتفاق صورت بگیرد.

در ادامه فرمانده سپاه فجر استان فارس از رونمایی کتاب شب های قدر فجر آفرینان با تیراژ 6 هزار جلد درسالروز عملیات کربلای پنج خبر داد وگفت:چاپ این کتاب حاصل تلاش روایتگری بیش از 200 رزمنده استان فارس است که از تمامی خاطرات وحوادث کربلای 5 را روایتگری کرده اند وبه تحریر درآمده است که که قرا است چهار جلد بشود و نام تمامی رزمندگان در این کتاب آمده است.