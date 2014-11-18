پروژه ۹۶ واحدی طلاب بندرعباس افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم افتتاح این پروژه که ظهر امروز برگزار شد آیت الله نعیم آبادی نماینده ولی فقیه در هرمزگان، حجت الاسلام اکبری معاونت مسکن تامین اجتماعی مرکز خدمات حوزه های علمیه، حجت الاسلام افروز معاونت اداری مالی حوزه های علمیه حجت اسلام رفیعی مدیرکل خدمات حوزه های علمیه و جمعی از طلاب افتتاح گردیحضور داشتند.

آیت الله غلامعلی نعیم آبادی ضمن تسلیت ایام اعزای سالار شهیدان و امام سجاد(ع) مقدم مهمانان و هیئت های همراه را به استان هرمزگان گرامی و بیان داشت: متاسفانه قم بر خلاف همه مراکز علمی در جهان به محل زندگی تبدیل شده است و قم باید محل تحصیل باشد نه محل اقامت دائم. عالمان دینی باید در تمام کشور حضور داشته باشند و در یک جا تمرکز نداشته باشند.

آیت الله نعیم آبادی با بیان اینکه مشکل مسکن یک مشکل جهانی است، افزود: عده ای از ناآگاهان فکر می کنند مشکل مسکن بعد از انقلاب به وجود آمده اما اینگونه نیست. در گذشته خانه ها عمدتا گلی و از خشت بودند که ما امروزه آن را لازم التخریب می دانیم، ۴۰ درصد مردم حتی از همین خانه های گلی و خشتی محروم بودند.

وی در ادامه افزود: حتی در کشورهای ثروتمند مسکن یک مشکل جدی است به طوری که در آمریکا تعداد زیادی از مردم بدلیل اینکه در پرداخت اقساط خانه ها ناتوان بودند جبور به اسکان در چادر شدند.

وی اظهار داشت: به حق انقلاب اسلامی در همه بخش ها بویژه در بخش مسکن هم به لحاظ کمیت و هم کیفیت یک جهش عظیمی را بعمل آورد و خدمات و ظرفیت هایی را که نظام آماده و فراهم کرده را باید در درگاه خداوند شکر گزار باشیم.

وی خاطرنشان کرد: قشری که از هیچ جا حمایت نمی شد قشر عالمان دینی بود اما الحمدالله امروزه به برکت وجود رهبری عزیز در بخش های مختلف از این قشر حمایت می شود. هرچند این حمایت ها به گونه ای نیست که باز خود ایشان راضی باشند اما در حد توان بی تردید حمایت می کنند.

امام جمعه بندرعباس با بیان اینکه مشکل جهان امروز این است که قدرت دست نا اهلان است اظهار داشت: الحمدلله در کشور ما خدمات فراوان است چرا که قدرت دست اهل آن است و اگر در یک کشوری در راس آن کسی باشد که اهلیت آن مقام را داشته باشد مشکلات هم حل می شود.

وی افزود: اگر در کشورهای امثال صعودی و قطر که از بزرگ ترین مراکز ثروت جهان هستند افرادی لایق و شایسته جای این حاکمان بی لیاقت می آمدند و ثروت های خود را جای حمایت از کشورهای غربی هزینه جهان اسلام می کردند جهان اسلام اینگونه مشکل نداشت که مسلمانان در بنگلادش از فقر در حال مرگ باشند.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان به برخی از مشکلات و گرانی در هرمزگان اشاره و خاطرنشان کرد: در این استان هزینه های اجاره خانه، مواد خوراکی وحتی نان از استان های دیگر گران تر است و مواد خوراکی ما و هم چنین مصالح ساختمانی ما عمدتا از استان های دیگر می آید.

وی در ادامه رسیدگی به مشکلات مسکن طلاب را از حجت الاسلام ربانی(رئیس مرکز خدمات حوزه های علمیه) خواستار شد و افزود: یکی از بهترین کارهای خیر همین ساخت مسکن است و مهمانان گرامی نسبت به پرداخت سهم هایی که از طلاب در هرمزگان می گیرند نگاه ویژه ایی داشته باشند چرا که هزینه های زندگی در هرمزگان گران تر از بقیه استان ها است.

وی افزود: استان هرمزگان پایتخت اقتصادی مملکت است اما وجوهاتی که مردم می پردازند نسبت به درآمد آن خیلی کم است و از استان خارج می شود اگر وجوهات را به درستی پرداخت کنند این استان بی نیاز می شود و دغدغدهای مادی این استان نیز حل می شود.

مرکز خدمات حوزه های علمیه هرمزگان از سال ۷۳ در استان شروع به کار کرده که ۷۱۶۹ نفر از روحانیت استان ائم از شیعه و سنی در را تحت پوشش قرار داده، (برادران شعیه ۱۶۱۶ نفر برادران اهل سنت ۳۲۹۱) (طلاب خواهر شعیه ۱۰۷۸ خواهران اهل سنت ۱۵۹۴) هستند و زیر ۲۰ سال تا بالای ۶۰ سال از خدمات درمانی بهره مند هستند.

مرکز خدمات تاکنون با حمایت از آیت الله نعیم آبادی توانسته از بدو شروع ۲۱۷ واحد مسکن تحویل طلاب دهد.