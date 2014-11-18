ثروتمندان حوزه آی تی از 9 کشور دنیا/ بالاترین سقف سرمایه از آن بیل گیتس

به گزارش خبرگزاری مهر، کشورهای متعددی در حوزه آی تی فعالیت داشته و توانسته اند نام برترین های این حوزه را به خود اختصاص دهند. بیل گیتس، لری الیسون و جف بزوس توانسته اند نام ثروتمندترین اشخاص حوزه آی تی را به خود اختصاص دهند. اما اشخاص دیگری نیز در سایر کشورها موفق به ثبت اسم خود در میان برترین ها و غول های فناوری شده اند و به علاوه بر آن، هر یک از آنها توانسته اند سهم عظیمی را در تکنولوژی و پیشرفت جهانی حوزه فناوری ایفا کنند.

* برزیل / ادواردو ساورین

ساورین، متولد برزیل بوده و با 4.3 میلیارد دلار سرمایه، یکی از ثروتمندترین اشخاص حوزه فناوری است که با مارک زاکربرگ شبکه اجتماعی فیس بوک را تاسیس کردند. اما وی پس از مدتی ملیت امریکایی خود را پس داد تا بتواند از مالیات هایی که شرکت های امریکایی باید بپردازند، معاف شود و از سال 2012 میلادی در سنگاپور زندگی می کند.

* کانادا / دیوید چریتون

چریتون با دارایی در حدود 3.1 میلیارد دلار، یکی از اساتید دانشگاه استنفورد است. وی در ونکور به دنیا آمد و از نخستین افرادی است که پس از لری پیچ و سرگئی برین در شرکت گوگل سرمایه گذاری کرد.

* چین / ما هواتنگ

هواتنگ با سرمایه ای در حدود 14.4 میلیارد دلار نام خود را به عنوان یکی از کارآفرینان و سرمایه گذاران چینی به ثبت رسانده است. وی بنیانگذار شرکتی به نام تنسنت است.

* فرانسه / زاویر نیل

وی با 9.8 میلیارد دلار سرمایه یکی از برترین های حوزه فناوری در کشور فرانسه محسوب می شود.

* آلمان / هاسو پلاتنر

وی یکی از موسسان شرکت معروف SAP شرکت نرم افزارهای پشتیبانی در آلمان است که با سرمایه ای در حدود 8.8 میلیارد دلار عنوان ثروتمندترین شخص در این حوزه را به خود اختصاص داده است.

* هند / عظیم پرمجی

وی با 15.2 میلیارد دلار سرمایه ، مدیریت شرکت Wipro را برعهده دارد. وی یکی از ثروتمندترین و همینطور قدرتمندترین اشخاص هندی به حساب می آید.

* ژاپن / هیروشی میکیتانی

وی موسس شرکت راکوتن بوده و با 8.1 میلیارد دلار یکی از ثروتمندترین ژاپنی ها نام گرفته است.

* سنگاپور/ جیسون شانگ

وی با 3میلیارد دلار سرمایه توانسته نام خود را به عنوان یکی از غول های فناوری در سنگاپور به ثبت برساند.

* امریکا / بیل گیتس

بیل گیتس با 79 میلیارد دلار عنوان یکی از ثروتمندترین های این حوزه در تاریخ آی تی را به خود اختصاص داده است.