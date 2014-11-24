طرح کاهش آلودگی هوا در بلاتکلیفی/ ضمانت ۴ دانشگاه برای رفع آلودگی

فتح الله امی - استاد دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با وجود اعلام آمادگی از سوی ۴ دانشگاه علم و صنعت، علامه، تهران و تربیت مدرس جهت کاهش و رفع آلودگی هوا و مشکلات زیست محیطی تنها توانسته ایم در یک دوره این طرح را اجرایی کنیم که این دوره از برنامه سوم شروع و تا پایان برنامه چهارم بوده است.

امی اذغان داشت: این طرح در ۱۵ محور قابل اجرایی شدن است و باید همه این محورها را به صورت کامل عملی کرد تا به نتیجه دلخواه رسید و در حقیقت جامعیت طرح باعث کاهش آلاینده ها و حصول سطح استاندارد ها می شود.

وی در خصوص این ۱۵ محور توضیح داد و گفت: در گام ابتدایی اجرای این طرح، مدیریت یکپارچه برای کاهش آلودگی لازم است و در گام های بعدی؛ استانداردسازی خودروها و نظارت بر آنها، ارتقاء خودروهای فاقد استاندارد یا خروج آنها از چرخه حمل و نقل، همچنین خروج خودروهای فرسوده است.

به گفته امی در حال حاضر ۲۵۰ هزار خودرو فرسوده فقط در تهران و بیش از ۲ میلیارد خودروی فرسوده در سراسر کشور وجود دارد.

امی با اشاره به اینکه متاسفانه خودروهای فرسوده ای که امکان تردد در شهر را ندارند، شبها درسطح شهر تردد می کنند در ادامه افزود: همین موضوع به تشدید آلودگی هوا می انجامد و باید در صدد باشیم که ممنوعیت تردد در شب نیز وجود داشته باشد. این موضوع بیشتر در خصوص خودروهای سنگین و کامیونها اتفاق می افتد.

وی با اشاره به مابقی محور های اجرایی طرح رفع آلودگی هوا گفت: توسعه حمل و نقل ریلی و عمومی، افزایش کیفیت سوخت خصوصا سوخت های گازوئیلی باید از جمله اقدامات برای کاهش و در نهایت رفع آلودگی هوا و مشکلات زیست محیطی شود.

امی در ادامه خاطرنشان کرد: در حال حاضر معاینه فنی حمل و نقل هوایی انجام نمی گیرد، چراکه با انجام این کار، از انتشار آلاینده های حمل و نقل هوایی جلوگیری می شود و یکی از محور های اجرایی این طرح به شمار می رود. همچنین کنترل آلاینده های منازل و آموزش از طریق پایش سلامت و پایش زیست محیطی از دیگر محور های عملی شدن طرح مذکور است.

وی در ادامه بیان کرد: جریمه کردن افراد مقصر در آتش سوزی های عمدی و استفاده از سوخت های سازگار با محیط زیست همانند بیودیزل و بیواتانول در کاهش آلودگی هوا و محیط زیست کلان شهرها موثر هستند.

امی اذعان داشت: افراد باید همانند مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با آلودگی را نیز مورد توجه قرار دهند.

وی از دیگر محور های اجرایی رفع آلودگی هوا توضیح داد و گفت: مدیریت ترافیک باید به صورت کاملا اتوماتیک و الکترونیکی باشد چراکه از این طریق رابطه عاطفی، رشوه و مواردی از این قبیل از بین می رود که این مورد هم جزء محور های طرح رفع آلودگی هواست.

استاد دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اینکه استفاده از ابزارهای تنبیه و تشویق در مصرف انرژی و استفاده ازفضای سبز در کلان شهرها نیز از اقدامات و محورهای اصلی جهت رفع آلودگی هواست، عنوان کرد: اکنون طرح رفع آلودگی هوا و مشکلات زیست محیطی با این ۱۵ محور، در بلاتکلیفی به سر می برد.

وی با بیان اینکه این طرح از همان ابتدا به سازمان محیط زیست محول شد، عنوان کرد: پیش بینی می شد که در سه فاز کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت اجرایی شود ولی هیچکدام عملیاتی نشده است.

امی تاکید داشت: متعهد می شوم در صورت اجرای این طرح، آلودگی از هوای کلان شهرها ریشه کن خواهد شد و هوای پاک و آسمان آبی به این شهرها بازخواهد گشت.

وی با بیان اینکه در همان دوره ای که این طرح اجرایی شد، میزان ۱۵۰ هزار تن از آلودگی هوای تهران کاهش پیدا کرد، عنوان کرد: از آنجایی که از عمر دفتر کاهش آلودگی تهران گذشت، این طرح نیز رو به بلاتکلیفی رفت.

استاد دانشگاه تربیت مدرس اظهار داشت: اجرایی شدن این طرح در گرو این طرح در مجلس شورای اسلامی است تا به صورت جدی مورد پیگیری قرار گیرد.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه میزان اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی باید به این طرح اختصاص پیدا کند، افزود:با تخصیص بودجه می توانیم هوای آلوده ۸ کلان شهر آلوده تهران، کرج، اراک، اصفهان، شیراز، اهواز، مشهد و تبریز را به هوای پاک استاندارد تبدیل کنیم.