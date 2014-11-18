به گزارش خبرگزاری مهر، جزیره کیش واقع در خلیج همیشگی فارس از صبح سه شنبه میزبان برپایی هفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی و هوانوردی ایران است. دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با حضور در این نمایشگاه، از چهار نوع بالگرد تجاری، محیط بانی، آموزشی و توریستی ساخت داخل رونمایی کرد.

در این برنامه که منوچهر منطقی دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی، علی اصغر مونسان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، سید مهدی فرحی معاون وزیر دفاع و علیرضا جهانگیریان معاون وزارت راه و شهرسازی نیز حضور داشتند، از بخش های مختلف این نمایشگاه بازدید به عمل آمد.

همچنین، رونمایی از پهپادهای تجاری، در سه کلاس وزنی کوچک، متوسط و بالگردی از جمله برنامه های ویژه دومین روز برپایی این نمایشگاه است.

رونمایی از سیمولاتور تولید داخل در سومین روز از برگزاری این دوره از نمایشگاه انجام می‌شود.

هفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی و هوانوردی ایران با حمایت ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و همکاری سازمان صنایع هوایی از ۲۷ تا ۳۰ آبان در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی جزیره کیش برگزار می شود.