10 درصد مردم دنیا در فقر مطلق هستند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا معیری در اولین همایش علمی رفتارهای حمایتگرانه در عصر جهانی شدن که روز سه شنبه برگزار شد ، افزود: در فضای جهانی شده نظام های معنایی این امکان را پیدا می کنند که با افزایش شناخت از دیگر نظام های معنایی، راهکارهای جامع تری را برای مشکلات و مسائل اجتماعی ارائه دهند و با مبادلات معنایی و هم افزایی فرهنگی دید گسترده تری پیدا کنند.

وی تا کید کرد: مسئله فقر از عمده ترین مسائلی است که نظام معنایی اسلام راهبردها و راهکارهای اصیلی را برای رفع آن عرضه کرده است.

وی اذعان داشت: در حالی که نظام معنایی متعارف جهانی برای فقرزدایی در عرصه های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به ترتیب با مفاهیم توزیع ثروت، رفاه و مشارکت دست به ارائه راهکار می زند، اما واقعیت آن است که این راهکارها تاکنون نتوانسته اند مسئله فقر را به صورت ریشه ای حل کنند. در عین حال، این امکان وجود دارد تا در دنیای جهانی شده نظام معنایی اسلام با مفاهیم خود در عرصه های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی راهکارهای اصیل خود را به نظام معنایی متعارف پیشنهاد کند.

به گفته وی، این مفاهیم در عرصه اقتصادی عدالت و قناعت، در عرصه فرهنگی و اجتماعی حفظ کرامت انسانی و توانمندسازی از طریق آموزش و در عرصه سیاسی مشارکت شهروندان و تعاون و همیاری آنان با دولت هستند که می توانند از رهگذر برقراری معنویت و با تکیه بر باورهای اعتقادی نوعی تعادل را در جامعه برقرار سازند و دست اندکاران را در ریشه کنی فقر و حمایت از محرومان یاری رسانند.

وی افزود: پدیده جهانی شدن به علت ماهیت اصلی اش، یعنی کاهش فواصل و فشردگی زمان، باعث شده است تا شاهد تغییرات عمده ای به ویژه در عرصه های اقتصادی و اجتماعی باشیم. امروزه بین المللی شدن تولید، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، افزایش اتحادیه های اقتصادی منطقه ای و... حاکی از کمرنگ شدن مرزها در عرصه اقتصادی است. حرکت سرمایه با کمترین برخورد با موانع فیزیکی، تعرفه ای و غیر تعرفه ای، از یکسو نوع گسترده ای از شکاف اقتصادی را ایجاد کرده و از سوی دیگر مسئله فقر و نابرابری اجتماعی را به یکی از مهمترین اثرات جانبی اقتصاد جهانی بدل کرده است و باعث شده تا نحوه توزیع ثروت در جامعه فکر تصمیم گیران را به خود مشغول کند.

وی تصریح کرد: ترویج فرهنگ مصرف گرایی در جوامع از سویی کار دولت ها را در ایجاد رفاه میان شهروندان خود، بسیار سخت کرده و از سوی دیگر باعث شده است تا پدیده فقر به نحو بارزتری به چشم آید. در عرصه سیاسی نیز ضمن تلفیق سطوح تحلیل محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی شاهد افزایش مشارکت شهروندان دوشادوشدولت ها در فعالیت های اجتماعی هستیم. واقعیت آن است که پدیده جهانی شدن انحصار دولت ها به عنوان تنها کنشگران عرصه فروملی و فراملی را شکسته است.