اعضای شورا تا از موضوعی مطمئن نشده اند در صحن شورا مطرح نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران در جریان یکصدو یازدهمین جلسه شورا خطاب به اعضای شورا ،گفت: مسائلی را که شایعه است یا اطلاع دقیقی درباره آنها نداریم نمی‌توانیم در صحن شورا مطرح کنیم، این گونه تذکرات بهتر است در صحن شورا مطرح نشود، همانطور که بهتر بود آقای مختاباد درباره موضوعی که از آن بی‌اطلاع بود، صحبت نمی‌کرد.

وی ادامه داد: از مختاباد خواستیم اسناد مربوط به مسائلی را که در صحن شورا مطرح کرد برای پیگیری به ما بدهد، اما بدون سند نمی‌توانیم چیزی بگوییم، چون شورا تریبون عمومی است و رسانه‌ها و دیگران به ما استناد می‌کنند.

چمران در پایان از احمد حکیمی پور و سایر اعضاء خواست قبل از اینکه از موضوعی مطمئن شوند آن را به عنوان تذکر یا سئوال در شورا مطرح نکنند.