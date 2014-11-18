به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمدجواد علوی بروجردی ظهر سه‌شنبه در دیدار حجت‌الاسلام داود نمازی مشاور وزیر کشور در امور روحانیت و ائمه جمعه و جماعات، با مهم‌دانستن مشاورت دولت و وزارت کشور اظهار کرد: فردی باید در این جایگاه انتخاب شود که در دل حوزه باشد.

وی اضافه کرد: در حوزه‌های علمیه افراد معمم زیاد هستند ولی ممکن است شناختی با حوزه نداشته باشند، بنابراین شخصیتی در این جایگاه موثر واقع می‌شود که از دل حوزه باشد و تفکرات، شخصیت‌ها و حیثیت‌های حوزه را بشناسد.

این استاد درس خارج حوزه در عین حال انتخاب حجت‌الاسلام نمازی به عنوان مشاور وزیر کشور در امور روحانیت را انتخابی بجا و شایسته عنوان کرد و افزود: متاسفانه در دولت گذشته تعامل سازنده بین دولت و حوزه ایجاد نشده بود.

وی با بیان اینکه امروز نظام جمهوری اسلامی در جایگاه شایسته‌ای قرار دارد، اظهار کرد: نظام، هویت شیعه است و مقام معظم رهبری هم عمود خیمه نظام هستند.

آیت‌الله علوی بروجردی تاکید کرد: نظام اسلامی در جایگاه ممتازی قرار دارد و باید با تدبیر، این نظام را حفظ و مشکلات را برطرف کرد.

نباید افراد را بی‌خودی دسته‌بندی کرد

این استاد درس خارج حوزه علمای دین را افرادی دلسوز و اهل فکر دانست و با اشاره به وجود علمای بزرگ در شهرهای مختلف کشور، بر لزوم بهره‌مندی از نظرات و پیشنهادات آنها تاکید کرد.

وی با اشاره به دسته‌بندی و جناح بندی‌هایی که در این زمینه صورت گرفته، اظهار کرد: نباید افراد را بی‌خودی دسته‌بندی کرد. هر کسی که گله‌مند است را نمی‌توان معاند یا مخالف نظام خطاب کرد.

وی ادامه داد: تندورها در بین مردم جایگاهی ندارند و مردم با دولت هستند. مقام معظم رهبری هم جانب مردم را دارد و می‌خواهد به مردم خدمت بیشتری شود.

آیت‌الله علوی بروجردی تدبیر را اساس موفقیت در کارها ذکر کرد و نظارت بر کار استانداران و مسئولان اجرایی استان‌های کشور امری مهم است.

اقتصاد با بی‌تدبیری زمین خورده نه با تحریم

وی جلب سرمایه‌های خیرین و ثروتمندان برای رونق بخشی به فضای تولید و اشتغال‌آفرینی را یکی از کارهای مهم استانداران ذکر کرد و افزود: اگر برای جوانان اشتغالزایی شود، بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه فروکش می‌کند.

این استاد حوزه بر لزوم حمایت از افرادی که مولد شغل هستند تاکید کرد و گفت: خوشبختانه اعضای کابینه دولت کنونی برنامه‌ریزی خوبی دارند و شخصیت‌های کارکرده و باتجربه‌ای هستند. آقای روحانی هم برای انجام کارها از دیگران مشورت می‌گیرد.

آیت‌الله علوی بروجردی تلاش برای کنترل تورم و رشد تولید را ضروری دانست و تاکید کرد: درد کشور ما تحریم نیست، بلکه بی‌تدبیری است. اقتصاد ما با تحریم زمین نمی‌خورد بلکه با بی‌تدبیری زمین خورده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش وزارت کشور را از بااهمیت‌ترین وزارتخانه‌ها ذکر کرد و افزود: خوشبختانه وزیر کشور اهل تدبیر و شخصیتی معقول و معتدل است.

آیت‌الله علوی بروجردی با بیان اینکه رحمانی فضلی تندروی ندارد و اهل کارکردن است، انتخات حجت‌الاسلام نمازی به عنوان مشاور وزیر کشور در امور روحانیت و ائمه جمعه و جماعات را تبریک گفت.

در ابتدای این دیدار حجت‌الاسلام داود نمازی گزارشی از فعالیت‌ها و برنامه‌های دفتر مشاورت وزیر کشور در امور روحانیت و ائمه جمعه و جماعات ارائه کرد.