به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه استقلال، بهرام افشارزاده به همراه کیومرث هاشمی و کشاورزی (پیشکسوت استقلال) با حضور در بیمارستان ولیعصر ناجا به ملاقات غلامحسین مظلومی رفت.

مدیرعامل استقلال در این دیدار در گفت و گو با امید مظلومی(فرزند غلامحسین مظلومی) از آخرین وضعیت مظلومی کسب اطلاع کرد و در پایان آرزوی سلامتی هرچه سریعتر برای این پیشکسوت فوتبال ایران کرد.

همچنین امیر قلعه‌نویی امروز(سه‌شنبه) به عیادت غلامحسین مظلومی رفت. سرمربی آبی‌پوشان که بعد از این ملاقات به شدت متاثر بود، گفت: وظیفه خودم و باشگاه استقلال می‌دانم از زحمات و همکاری بی‌نهایت احمدی مقدم در چند ماه گذشته تشکر کنم که با مراقبت‌های ویژه در بیمارستان متعلق به نیروی انتظامی بیشتر از هر کدام از اعضای جامعه فوتبال به یکی از افتخارات تاریخ فوتبال ایران خدمت کرده و لطف داشته‌اند.

سرمربی استقلال همچنین بعد از ظهر امروز با حضور در مسجد اشرفی اصفهانی واقع در بلوار مرزداران در مراسم ختم مرحوم مرتضی پاشایی شرکت کرد.