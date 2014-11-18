انتشار قصه های دريايی پاتريك اوبرين برای اولين بار

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از گاردين، ۸۰ سال پس از نوشته شدن داستان هاي كوتاهي از اين نويسنده، اين آثار براي اولين بار در يك كتاب به دست چاپ سپرده مي‌شوند.

سه قصه از داستان هاي كوتاه پاتريك اوبرين كه درباره ماهيگيري، رفتن به شكار كوسه و قايقراني در درياي پاسيفيك شمالي است، براي اولين بار در صدمين سالروز تولد اين نويسنده منتشر مي شوند.

داستان هاي «عدم‌ها و صليب‌ها»، «كمپاني دو» و «هيچ دزد دريايي اين روزها» در اواخر دهه ۱۹۳۰ در نشريه سالانه آكسفورد براي پسرها با نام مستعار منتشر شده بودند. اين داستان ها پس از آن ديگر به دست چاپ سپرده نشدند. اوبرين كه براي نوشتن «مرشد و فرمانده» شهرتي جهاني دارد، در اين داستان ها براي اولين بار دو شخصيت جك و استفن را خلق كرده و بعد آنها را در مركز مجموعه ۲۱ جلدي كتاب‌هايش قرار داده است.

به گفته بيوگرافي نويس اوبرين او در نويسندگي اش ابتدا بيشتر بر رابطه انسان با حيوانات تمركز مي كرد و در اين داستان ها كه بيشتر با توجه به دريا نوشته شده‌اند او دو شخصيت كاملا متفاوت يكي ايرلندي و ديگري اسكاتلندي را كه از نظر ظاهر نيز با هم بسيار متفاوت هستند، ‌به عنوان دو دوست معرفي مي كند.

هارپر كالينز ناشر كتاب‌هاي پاتريك اوبرين اين سه قصه را به صورت الكترونيكي و آنلاين در تاريخ ۴ دسامبر در دسترس علاقه مندان قرار مي دهد. چاپ جديدي از كتاب «جاده اي به سمرقند» از همين نويسنده همراه با اين سه قصه نيز قرار است در فوريه پيش روي منتشر شود.

كريس اسميت ويراستار آثار اوبرين در هارپركالينز تصوير زندگي روي عرشه كشتي، چشم اندازها، دريا و شخصيت‌هاي دريايي خلق شده توسط اوبرين را درخشان خواند.

پاتريك اوبرين در سال ۲۰۰۰ درگذشت. از آثار او بيش از ۱۴ ميليون نسخه در سراسر جهان به فروش رسيده است.

پاتريك اوبرين ۱۲ دسامبر ۱۹۱۴ در بريتانيا متولد شد و براي نوشتن مجموعه‌اي از داستان‌هايي كه شخصيت‌هايشان دو ناوي هستند كه در جنگ‌هاي ناپلئون حضور دارند، به شهرت رسيد. اين مجموعه به جز رمان اولش كه با عنوان «مرشد و فرمانده» منتشر شد، دربرگيرنده ۲۰ عنوان كتاب است و به خوبي تصويرگر زندگي در آغاز قرن نوزدهم است. آخرين كتاب از اين مجموعه با عنوان «سفر نهايي بي پايان جك ابوري» در سال ۲۰۰۴ و پس از درگذشت نويسنده منتشر شد. او به جز اين مجموعه نويسنده ۹ رمان و ۶ مجموعه داستان كوتاه و سه عنوان كتاب غيرداستاني است.