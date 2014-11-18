قانون کار ضمانت اجرایی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی رضازاده، ظهر سه شنبه در نشست مطبوعاتی خانه کارگر استان گلستان، گفت: کارگران به برخی مفاد قانونی مربوط به حقوق کارگران در قانون کار و واگذاری بخش درمان تامین اجتماعی کارگران به وزارت بهداشت و درمان اعتراض دارند.

وی افزود: ۲۹ آبان ماه سالگرد تصویب قانون کار در کشور است. قانونی که قرار بود نوید بخش آینده ای روشن و التیام بخش دردهای جامعه کارگری باشد اما با گذشت سال ها از تصویب این قانون، همچنان بسیاری از موارد آن در کشور اجرا نمی شود. امروز از قانون کار در کشور تنها یک نام باقی مانده و هیچ ضمانت اجرایی ندارد.

وی ادامه داد: با وجود این که بخش های زیادی از قانون کار به درستی اجرا نمی شود، اصلاحیه ای برای تغییر برخی از مفاد این قانون به مجلس ارائه شده که به صورت یک سویه بوده و حق اخراج راحت کارگران را به کارفرمایان می دهد.

وی بیان کرد: در دولت گذشته ۸۶ ماده از قانون کار تغییر داده شد اما هیچگونه تاثیری در روند زندگی کارگری نداشته و تغییرات اجرایی نشد. به عنوان نمونه ماده ۷ قانون کار درباره کار مستمر و غیر مستمر است و ما امروز کارگرانی داریم که با ۱۷ سال سابقه کار در شغل هایی که مستمر محسوب می شوند هنوز قرارداد دائمی ندارند و کارفرمایان با قراردادهای ۶ ماهه با آن ها کار می کنند.

رضازاده گفت: دولت بزرگترین کارفرما در حوزه کارگری است و چون کارگران تشکل های قوی ندارند و یا جزو تشکل های دولتی محسوب می شوند وضعیت چندان مناسبی ندارند. تشکل های کارگران پیمانی جزو اسفبارترین تشکل ها بوده و استثمار کارگران در حوزه پیمانی بسیار زیاد است.

وی خاطرنشان کرد: مسئولان اگر به دنبال حقوق کارگران هستند باید پیگیر اجرای قوانین موجود باشند. به عنوان مثال در بند ۴۱ قانون کار آمده حقوق کارگران باید بر اساس تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعیین شود این در حالی است که امروز حقوق کارگران مطابق آن افزایش پیدا نمی کند.

وی بیان کرد: مشکل دیگر کارگران در حوزه درمان و تامین اجتماعی است. بیمارستان تامین اجتماعی با حق بیمه های کارگران و برای درمان آن ها ساخته شده است و در حال حاضر ۹.۲۷ حقوق هر کارگر برای حق درمان کسر می شود در حالی که حق بیمه کارکنان دولتی و ارگان های مختلف را دولت پرداخت می کند.

رضا زاده ادامه داد: برخی مسئولان به دنبال تصویب این قانون هستند که اختیارات درمانی بیمارستان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت و درمان واگذار شود و همه به صورت یکسان از خدمات بیمارستان تامین اجتماعی برخوردار شوند.

مسئول کانون شورای اسلامی کار در این نشست گفت: آنچه که جامعه کارگری با آن درگیر بوده مسئله صندوق تامین اجتماعی است. صندوقی که بودجه آن برای کارگران است و دولت مبالغ زیادی به آن بدهکار است. تا امروز بخش هایی از جامعه کارگری استثمار شده و این مسئله زیبنده جمهوری اسلامی نیست. ما نیز با اصلاح قوانین موافق هستیم اما نباید این اصلاحات آسیب بیشتری به جامعه کارگری وارد کند.

سهراب مهاجر ادامه داد: ما از دولت تدبیر و امید و نمایندگان استان گلستان در مجلس شورای اسلامی تقاضا داریم از جامعه کارگری حمایت کرده و مانع اصلاح یک سویه قوانین شوند. در شرایط کنونی که با رویکرد اقتصادی روبه رو هستیم مسئله بانک ها، دریافت مجوز و موافقت اصولی و مواردی از این دست موانع زیادی را در بحث تولید ایجاد کرده اند که علاوه بر مشکلات کارگران، آن ها نیز باید برطرف شود.