شایعه تمایل سپاهان به جذب مهرداد قنبری صحت ندارد

رسول خوروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت تیم سپاهان و جذب بازیکنان این تیم به جای بازیکنان سرباز اظهار داشت: به فکر جایگزین برای شجاع خلیلزاده و علی حمودی هستیم اما اکنون وقتی است که نه میتوانیم بازیکن بگیریم و بازیکن آزاد بازیکنی است که با جایی قرارداد نداشته باشد و ما باید بازیکنان در خور نام سپاهان را بگیریم و مشکل اساسی فدراسیون این است که بلافاصله دو بازی نیمفصل را در نقل و انتقالات قرار داده است.
وی افزود: باید یک ماه فرصت دهند تا تیمها استراحت کنند و نسبت به جذب بازیکن اقدام کنند اما تیمی که بازی میکند، دیگر نمیتواند تیمش را عوض کند.
سرپرست سپاهان درباره اینکه آیا باشگاه اصفهانی به دنبال جذب بازیکنان تیمهای دیگر نیز بوده یا خیر، گفت: بستگی دارد که ببینیم قیمتهای بازیکنان چگونه بوده، چقدر پول میخواهند و چه بازیکنی به دنبال جدایی از باشگاهش بوده اما در حال حاضر ما نمیدانیم که کدام بازیکن به دنبال جدایی از تیم هست و چه کسی رضایتنامه میخواهد.
وی افزود: در هر صورت به دنبال جذب بازیکن در پست هافبک هستیم زیرا ما در دفاع بازیکنان خوبی جذب کردهایم و در حال حاضر در پست دفاع، احمدی، سعید قائدیفر و وریا غفوری برای تیم بازی میکنند و مشکلی ندارند.
خوروش درباره شایعات مبنی بر تمایل سپاهان به جذب مهرداد قنبری، بازیکن تیم ذوبآهن گفت: اینت مسائل شایعه بوده و صحت ندارد، ممکن است او بازیکن خوبی باشد و ما نمیخواهیم ارزش بازیکن را زیر سئوال ببریم اما قصدی برای جذب آن نداریم.
وی درباره سفر محرم نویدکیا به کشور آلمان برای درمان اضافه کرد: محرم در نخستین فرصت به آلمان میرود و به دنبال آن هست که هرچه سریعتر بهبود پیدا کرده و به تمرینات تیم اضافه شود.