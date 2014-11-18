طرح ایمن سازی کودکان با واکسن پنجگانه در گلستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدرضا هنرور، ظهر سه شنبه، در گفتگو با خبرنگاران، اعلام کرد: طرح ایمن سازی واکسیناسیون کودکان با واکسن پنجگانه برای کودکان دو، چهار و 6 ماهه همزمان با سراسر کشور در استان آغاز شد.

وی درباره این طرح گفت: این واکسن پنجگانه برای پیشگیری از ۵ بیماری دیفتری، کزاز، سیاه سرفه، هپاتیت ب و هموفیلوس آنفولانزا تیپ دو برای کودکان دو، چهار و شش ماهه در سه نوبت تزریق می شود.

وی افزود: تعداد تزریق کمتر، کمترین درد برای کودکان و مراجعه کمتر به مراکز درمانی و برنامه ایمن سازی موثر و ساده تر برای کودکان از جمله اهداف این طرح است.

هنرور افزود: واكسن پنجگانه در برنامه توسعه ايمن سازي سبب ارتقاي سلامت كودكان از طريق كاهش ميزان بروز پنوموني و مننژيت هاي حاصله از هموفيلوس آنفلوانزا نوع (b) خواهد شد.

وی بیان کرد: براساس دستورالعمل ابلاغی معاونت بهداشت به مراکز بهداشتی درمانی سراسر کشور، واكسن پنجگانه جايگزين واكسنهاي فعلي ثلاث (DTP) و هپاتيت ب در سنين ۲، ۴ و ۶ ماهگي در برنامه واكسيناسيون شده است.

وی خاطرنشان کرد: به علاوه دريافت واكسن هپاتيت ب بدو تولد طبق برنامه قبل ادامه خواهد داشت و زمان دريافت يادآور واكسن سه گانه (DTP) در۱۸ ماهگي و ۶ سالگي همانند برنامه سابق ادامه خواهد يافت.

هنرور تصریح کرد: برآورد ما این است که سالانه ۳۸ هزار کودک در استان متولد می شود و پیش بینی می شود تا پایان سال ۱۹ هزار کودک برای یک بار از این واکسن استفاده کنند.

وی افزود: ۶۰۸ خانه بهداشت، ۹۶ مرکز بهداشت درمان روستایی، ۴۲ مرکز بهداشت شهری و ۳۸ پایگاه بهداشت شهری از امروز آمادگی دارند این واکسن را به جامعه هدف تزریق کنند.