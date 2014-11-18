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۲۷ آبان ۱۳۹۳، ۱۴:۳۷

هاشمیان خبر داد:

تست دوپینگ دو بازیکن مثبت اعلام شد/ یک لیگ برتری هم هست

تست دوپینگ دو بازیکن مثبت اعلام شد/ یک لیگ برتری هم هست

رئیس کمیته پزشکی از اعلام نتایج 83 نمونه کنترل دوپینگ از سوی آزمایشگاه خبر داد و گفت: تست دوپینگ یک بازیکن لیگ برتری مثبت اعلام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، احمد هاشمیان خصوص نتایج آزمایش دوپینگ از بازیکنان فوتبال ایران، ضمن بیان مطلب فوق گفت: بر اساس اعلام آزمایشگاه کنترل دوپینگ، نتایج 83 نمونه کنترل دوپینگ فوتبال و فوتسال اعلام شده که بنا بر نتایج اعلامی 81 نمونه منفی و 2 نمونه مثبت است.

وی افزود: نمونه‌های مثبت رمز گشایی شده که یک نمونه آن مربوط به لیگ برتر فوتبال و دومین نمونه مربوط به یکی از بازی‌های جام حذفی یک تیم دسته دوم بوده است. بر همین اساس موارد تخلف به بازیکن و باشگاه مربوطه ابلاغ شده و در صورت عدم درخواست آنالیز نمونه B از سوی بازیکنان متخلف، فرایند رسیدگی آغاز و طبق قوانین آئین‌نامه ملی کنترل دوپینگ اقدام می‌شود.

رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال در ادامه خاطرنشان کرد: در نمونه‌های مثبت اعلام شده، ماده ممنوعه ناندرلون، استانازولول تاموکسی فن وجود داشته است.

وی ضمن تشکر از رسانه‌های گروهی اضافه کرد: اخیرا شاهد همکاری شایسته رسانه‌های گروهی به ویژه خبرگزاری‌ها و روزنام‌ ها در پرهیز از هرگونه گمانه‌زنی و استفاده از حروف مخفف در جهت معرفی افراد ذکر شده، بوده‌ایم که به نوبه خود از این فرهنگ رسانه‌ای تشکر می‌کنم.

هاشمیان همچنین گفت: همچنین به منظور رعایت حقوق متخلفان و موارد تصریح شده در آئین‌نامه کنترل دوپینگ و با اهدف اشاعه اخلاق مداری در فوتبال کشور انتظار دارم رسانه‌های جمعی همچنان صحه صدر نشان داده و اجازه دهند پس از رسیدگی پرونده متخلفان، تا صدور رای قطعی مطالب خود را مطرح کرده و مطمئنا با قطعی شدن رای متخلفان، مراتب از طریق سایت رسمی فدراسیون اعلام خواهد شد. ضمن اینکه از همکاری شایشته رسانه‌های گروهی مراتب تشکر خود را اعلام می‌کنم.

کد مطلب 2423847

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