تست دوپینگ دو بازیکن مثبت اعلام شد/ یک لیگ برتری هم هست

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، احمد هاشمیان خصوص نتایج آزمایش دوپینگ از بازیکنان فوتبال ایران، ضمن بیان مطلب فوق گفت: بر اساس اعلام آزمایشگاه کنترل دوپینگ، نتایج 83 نمونه کنترل دوپینگ فوتبال و فوتسال اعلام شده که بنا بر نتایج اعلامی 81 نمونه منفی و 2 نمونه مثبت است.

وی افزود: نمونه‌های مثبت رمز گشایی شده که یک نمونه آن مربوط به لیگ برتر فوتبال و دومین نمونه مربوط به یکی از بازی‌های جام حذفی یک تیم دسته دوم بوده است. بر همین اساس موارد تخلف به بازیکن و باشگاه مربوطه ابلاغ شده و در صورت عدم درخواست آنالیز نمونه B از سوی بازیکنان متخلف، فرایند رسیدگی آغاز و طبق قوانین آئین‌نامه ملی کنترل دوپینگ اقدام می‌شود.

رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال در ادامه خاطرنشان کرد: در نمونه‌های مثبت اعلام شده، ماده ممنوعه ناندرلون، استانازولول تاموکسی فن وجود داشته است.

وی ضمن تشکر از رسانه‌های گروهی اضافه کرد: اخیرا شاهد همکاری شایسته رسانه‌های گروهی به ویژه خبرگزاری‌ها و روزنام‌ ها در پرهیز از هرگونه گمانه‌زنی و استفاده از حروف مخفف در جهت معرفی افراد ذکر شده، بوده‌ایم که به نوبه خود از این فرهنگ رسانه‌ای تشکر می‌کنم.

هاشمیان همچنین گفت: همچنین به منظور رعایت حقوق متخلفان و موارد تصریح شده در آئین‌نامه کنترل دوپینگ و با اهدف اشاعه اخلاق مداری در فوتبال کشور انتظار دارم رسانه‌های جمعی همچنان صحه صدر نشان داده و اجازه دهند پس از رسیدگی پرونده متخلفان، تا صدور رای قطعی مطالب خود را مطرح کرده و مطمئنا با قطعی شدن رای متخلفان، مراتب از طریق سایت رسمی فدراسیون اعلام خواهد شد. ضمن اینکه از همکاری شایشته رسانه‌های گروهی مراتب تشکر خود را اعلام می‌کنم.