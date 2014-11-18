صادرات فرش دستباف ایرانی در ۷ ماهه اخیر رشد خوبی داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید کارگر در مراسم افتتاحیه یازدهمین نمایشگاه فرش دستباف قم که قبل از ظهر سه شنبه در سالن همایش فرهنگسرای جوان برگزار شد، گفت: فرش ایران حال و روز خوبی ندارد و در زمینه صادرات فرش نیاز به بهبود وضعیت داریم.

وی ادامه داد: در سال ۹۲، طبق آمار گمرک ایران ۳۱۴ میلیون دلار صادرات فرش داشتیم که این آمار در مقایسه با متوسط ۵۰۰ میلیون دلار متوسط دهه اخیر عدد کمی است.

سرپرست مرکز ملی فرش ایران با اشاره به رکود بازار فرش گفت: یکی از دلایل این رکود به خود بافندگان فرش مربوط می‌شود که به فرآیندهای تبلیغاتی و تطبیق دادن بافت فرش با نیاز امروز کمتر توجه می‌کنند.

وی افزود: یکی دیگر از دلایل رکود فرش دستباف، بالارفتن قیمت تمام شده فرش و ورود انواع کفپوش‌ها و فرش‌های ماشینی است و همه این عوامل داخلی و خارجی باعث رکود بازار فرش ایران شد.

صادرات یك چهارم فرش ایران از بین رفته است

کارگر مهمترین چالش در این حوزه را تحریم فرش ایران از سوی آمریکا اعلام کرد و گفت: فروش فرش ایران با برند کشور ما در آمریکا تحریم شده و این کشور که طی سالیان گذشته مشتری اصلی ایران بود از میان مشتری‌های ایران خارج شد و بر این اساس صادرات یک چهارم فرش ما از میان رفت.

وی همچنین به وقوع رکود اقتصادی در کشورهای اروپایی و تزلزل در کشورهای عربی اشاره کرد و گفت: این موارد نیز در کاهش صادرات تاثیرگذار بود.

نسل جدید اروپاییها بازار فرش دستباف ایران را به درستی نمی‌شناسند

سرپرست مرکز ملی فرش ایران گفت: همچنین در حال حاضر با نسل جدیدی در اروپا مواجه‌ایم که پیوند تاریخی با نسل کنونی ندارند و بازار سنتی فرش ایران را به درستی نمی‌شناسند.

وی تصریح كرد: ما نیازمند تبلیغات گسترده در زمینه بازارهای قدیمی‌مان هستیم که در این زمینه مرکز ملی فرش اقدامات خوبی برای ورود به بازارهای جدید انجام داده است.

فرش ایران در ۷ ماهه اخیر رشد خوبی داشته است

کارگر در ادامه، با اشاره به رشد فرش ایران در ۷ ماهه اخیر بیان داشت: طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران بیش از سه هزار و ۱۰۰ تن صادرات فرش داشتیم که به ارزش ۱۶۶ میلیون دلار است.

وی افزود: البته نباید به این رشد خیلی امیدوار بود، زیرا این رشد با بدترین ارزش‌های قیمتی سال‌های گذشته مقایسه شده است، ولی در کل رشد خوبی است.

فرش دستباف ایران با ارزآوری و اشتغال زایی همراه است

سرپرست مرکز ملی فرش ایران، با اشاره به وضعیت کنونی فرش دستباف در کشور اظهار داشت: فرش دستباف ایران یک مقوله چند وجهی است که از طرفی آمیخته با تاریخ و پیشینه باستانی کشور و از طرف دیگر دارای زوایای متعدد فرهنگی است. همچنین فرش به عنوان یک کالای صادرات غیر نفتی با نگاه ارز آوری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی فرش را به عنوان مقوله‌ای برای اشتغال زایی مطرح کرد و گفت: با حداقل سرمایه می‌توان در این حوزه ایجاد اشتغال کرد و از منظر اجتماعی به عنوان شغل مکمل در روستاها به شمار می‌رود.

کارگر ادامه داد: در حوزه اقتصاد مقاومتی و نامگذاری سال با عنوان اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی، فرش دستباف ایران یک مصداق بارز در این زمینه‌ها است که با یک مدیریت جهادی و عزم ملی می‌تواند ما را به رشد اقتصادی قابل توجهی برساند.

تحول در زمینه فرش نیازمند یک همراهی همگانی است

سرپرست مرکز ملی فرش ایران، با بیان اینکه فرش فقط مربوط به یک وزارتخانه خاص نیست، گفت: تمامی نهادها و اداراتی که به نوعی به فرش بافی مربوط می‌شوند باید دلشان به حال بازار فرش ایران بسوزد.

وی ادامه داد: در این اتفاق بهبود اوضاع فرش نمی‌شود به تنهایی انقلاب ایجاد کرد، بلکه باید همه با هم دیگر در زمینه‌های مختلف فرش دستباف ایران و معرفی فرش ایرانی به کشورهای دیگر همکاری کنند.

در زمینه بیمه فرش بافان انحراف وجود دارد

کارگر خاطر نشان کرد: متاسفانه در بیمه قالی بافی انحراف زیاد است که بسیاری از افرادی که قالی باف نیستند بیمه شده‌اند.

وی افزود: انحراف ۴۰ در صدی در کشور مشاهده شده است که با پایش وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان تامین اجتماعی این افراد حذف و قالی بافان جایگزین خواهند شد.

سرپرست مرکز ملی فرش ایران گفت: تدابیری اندیشیده شده است تا در بودجه ۹۴ وضعیت بیمه فرش بافان و همچنین بیمه این بخش بیشتر شود.

نباید بخاطر صادرات فرش از قیمت آن کاست

کارگر عنوان کرد: فرش دستباف ایرانی در گران ترین حالت ممکن گران نیست، زیرا فرش ایرانی دارای اصالت است.

وی ادامه داد: ما نباید به خاطر کاهش قیمت تمام شده به کیفیت فرش ایرانی آسیب وارد کنیم، قیمت را به چه بهایی می‌خواهیم پایین بیاوریم، این اصلا کار درستی نیست.

سرپرست مرکز ملی فرش ایران تأکید کرد: ما باید توان خویش را صرف تبلیغ در زمینه رواج فرش ایرانی کنیم، نه اینکه به فکر رقابت با بازار پاکستان و هند باشیم، زیرا این کشورها اصالت چندانی در زمینه فرش ندارند و با ما قابل مقایسه نیستند.