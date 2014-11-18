پیروزی تیم ملی واترپلو برابر هنگ گنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی واترپلو ایران در اولین مسابقه خود در بازی‌های آسیایی ساحلی تایلند مقابل تیم هنگ کنگ با نتیجه 19 بر 6 به پیروزی رسید.

نیمه اول این دیدار با نتیجه 7 بر 2 به سود ایران رقم خورد و در نیمه دوم ملی پوشان ایران 12 گل دیگر به ثمر رساندند.

در این دوره از مسابقات واترپلو ساحلی 6تیم ایران، کویت، قزاقستان، اندونزی، هنگ کنگ و تایلند حضور دارند که به صورت دوره‌ای باهم رقابت کرده و قهرمان معرفی خواهد شد. دیدار بعدی تیم ملی ایران بااندونزی خواهد بود.

چهارمین دوره بازی‌های ساحلی آسیایی از 23 آبان‌ماه تا 4 آذر در پوکت تایلند برگزار می‌شود. کاروان ورزشی ایران در این دوره با 85 ورزشکار در 18 رشته شرکت کرده است.