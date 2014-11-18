به گزارش خبرنگار مهر، کاروان تیم فوتبال سپاهان اصفهان برای دیدار روز جمعه خود مقابل سایپای البرز در چارچوب رقابت‌های هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور با پرواز ساعت 12 روز پنجشنبه فرودگاه شهید بهشتی اصفهان به تهران می‌رود.

قرار است بازیکنان تیم اصفهانی ظهر پنجشنبه راهی تهران شده و پیش از دیدار با سایپا در یکی از زمین‌های تمرینی تهران یک جلسه تمرینی برگزار کنند.

تیم سپاهان برای این دیدار مهدی شریفی را به دلیل محرومیت در اختیار ندارد اما عبدالله کرمی با بهبود وضعیت مصدومیتش می‌تواند برای طلایی‌پوشان بازی کند.

وریا غفوری و احسان حاج‌صفی، دو بازیکن ملی‌پوش سپاهان نیز پیش از برگزاری این بازی در تمرین تیم سپاهان شرکت کرده و به اردوی طلایی‌پوشان ملحق می‌شوند.

وضعیت هادی عقیلی، دیگر مدافع مصدوم سپاهان هنوز مشخص نیست.

سپاهان در هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور از ساعت 15 روز جمعه به مصاف تیم سایپای البرز می‌رود.