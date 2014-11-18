به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم صادر شده از سوی دکتر سیدتقی نوربخش آمده است: با عنایت به برنامه پنج ساله ششم و اهمیت مشارکت سازمان در مراحل تدوین برنامه و لزوم تعامل مستمر با هیأت مدیره، به موجب این حکم جنابعالی به عنوان رئیس شورای برنامه پنج ساله ششم و نماینده سازمان تأمین‌اجتماعی در مراجع ذیربط منصوب می‌گردید.

امید است با بهره‌گیری از دستاوردهای ستاد برنامه‌ریزی راهبردی و همکاری کلیه معاونت‌ها و واحدهای سازمان، موفق و موید باشید.

همچنین مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در احکام جداگانه ای ؛ دکتر رضا راعی معاون اداری و مالی، محمد حسن زدا معاون فنی و درآمد ، دکتر محمد علی همتی معاون درمان، ، دکتر منصور اعتصامی معاون امورفرهنگی و اجتماعی، عبدالرحمن تاج الدین معاون حقوقی و امور مجلس ، نجات امینی معاون اقتصادی و برنامه ریزی ، حسین امیری گنجه مدیر کل برنامه ریزی اقتصادی واجتماعی ، فرخ ملکوند فرد مشاور ارشد مدیر عامل در امور بیمه ای ، دکتر محمد حسین بهزاد مقدم مشاور مدیر عامل در امور درمانی ، دکتر امیر خوراکیان مشاور ارشد مدیر عامل در امور فرهنگی و دکتر مظفر کریمی مشاور معاونت فنی و درآمد را به عنوان اعضای شورای برنامه پنج ساله ششم سازمان تامین اجتماعی منصوب کرده است.