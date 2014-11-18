۲۷ آبان ۱۳۹۳، ۱۵:۲۲

انتصاب رئیس شورای برنامه پنج ساله ششم تأمین‌اجتماعی

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با صدور حکمی علی حیدری، نایب رئیس هیأت مدیره این سازمان را به عنوان رئیس شورای برنامه پنج ساله ششم و نماینده سازمان تأمین‌اجتماعی در مراجع ذیربط منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم صادر شده از سوی دکتر سیدتقی نوربخش آمده است: با عنایت به برنامه پنج ساله ششم و اهمیت مشارکت سازمان در مراحل تدوین برنامه و لزوم تعامل مستمر با هیأت مدیره، به موجب این حکم جنابعالی به عنوان رئیس شورای برنامه پنج ساله ششم و نماینده سازمان تأمین‌اجتماعی در مراجع ذیربط منصوب می‌گردید.

امید است با بهره‌گیری از دستاوردهای ستاد برنامه‌ریزی راهبردی و همکاری کلیه معاونت‌ها و واحدهای سازمان، موفق و موید باشید.

همچنین مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در احکام جداگانه ای ؛ دکتر رضا راعی معاون اداری و مالی، محمد حسن زدا معاون فنی و درآمد ، دکتر محمد علی همتی معاون درمان، ، دکتر منصور اعتصامی معاون امورفرهنگی و اجتماعی، عبدالرحمن تاج الدین معاون حقوقی و امور مجلس ، نجات امینی معاون اقتصادی و برنامه ریزی ،  حسین امیری گنجه مدیر کل برنامه ریزی اقتصادی واجتماعی ، فرخ ملکوند فرد مشاور ارشد مدیر عامل در امور بیمه ای ، دکتر محمد حسین بهزاد مقدم مشاور مدیر عامل در امور درمانی ، دکتر امیر خوراکیان مشاور ارشد مدیر عامل در امور فرهنگی و دکتر مظفر کریمی مشاور معاونت فنی و درآمد را به عنوان اعضای شورای برنامه پنج ساله ششم سازمان تامین اجتماعی منصوب کرده است.

مهناز قربانی مقانکی

