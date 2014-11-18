تصاویر یک تبلت جدید اندرویدی/ ویژگیهای محصول جدید نوکیا

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین محصولی که از کمپانی نوکیا و با برند این شرکت به بازار فناوری عرضه شد، اسمارت فونی با نام لومیا 2520 و با ویندوز RT بود. اما تبلت جدید به بخاطر داشتن بدنه ای آلومینیومی و لبه های گرد شبیه به آی‌پد مینی و محصولات کمپانی آیفون است.

N1 تا تاریخ 19 فوریه سال 2015 میلادی عرضه و روانه بازار فناوری خواهد شد. این تبلت مجهز به دوربین 8 مگاپیکسلی و USB دو طرفه از نوع C بوده و محل کم و زیاد کردن صدای تبلت نیز در اطراف آن قرار دارد.

ضخامت این تبلت از آی‌پد مینی 3 کمتر بوده و مجهز به پردازنده 64 بیتی 2.4 گیگا هرتزی چهار هسته ای quad-core Intel Atom Z3580 و دارای 2GB حافظه رم و 32 گیگابایت حافظه داخلی است. این تبلت جدید مجهز به Android 5.0 است. یکی از مواردی که مایکروسافت از آن به خوبی درباره این محصول جدید یاد می کند، امکان نوشتن با حرکات دست روی صفحه نمایش است.