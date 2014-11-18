به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی پیش از ظهر سه شنبه در آیین کلنگ زنی محور گردشگری باغ فتح آباد و بازدید از روند بازسازی باغ فتح آباد، گفت: بازسازی باغ فتح آباد و ساخت مسیر دسترسی به آن، کمک بزرگی به توسعه و آبادانی منطقه و درآمدزایی می کند.

وی، بازسازی باغ فتح آباد را نمونه ای از مدیریت جهادی در استان کرمان دانست و گفت: باید مانیفستی مدیریت جهادی که برای بازسازی باغ فتح آباد با عزم و انسجام فوق العااده در حال اجراست، تهیه شود.

استاندار کرمان با اشاره به اینکه بازسازی باغ فتح آباد موجب بیدار شدن ثروت خفته منطقه شده است، گفت: این مجموعه که با همت و همکاری مدیران استان، بازسازی شده و در حال تکمیل است، می تواند هزاران گردشگر را به استان جذب کرده و موجب رونق اقتصادی منطقه شود.

رزم حسینی، معیار تلاش مسئولان را خدمت به مردم دانست و گفت: باید جاده خدمت به مردم را با حضور خود مردم گسترش دهیم تا بتوانیم اقتصاد مقاومتی را محقق کنیم.

استاندار کرمان، با تاکید بر این که توسعه روستاها مقدمه توسعه شهرستان ها و استان های کشور است، گفت: برای تحقق توسعه باید از توسعه روستاها آغاز کنیم؛ در حالیکه تاکنون برعکس عمل شده است.

رزم حسینی با اشاره به جذب سرمایه گذاران به استان گفت: در اجرای تفاهم نامه هایی که با سرمایه گذاران امضا شده است، کمک خواهیم کرد و موانع را طبق قانون از سر راه سرمایه گذاران برمی داریم.