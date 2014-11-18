حفظ نظام بر همگان واجب است/ شایسته سالاری در انتخابها ملاک باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله العظمی عباس محفوظی بعد از ظهر سه شنبه در دیدار حجت‌الاسلام داود نمازی مشاور وزیر کشور در امور روحانیت و ائمه جمعه و جماعات اظهار کرد: وزارت کشور با توجه به اینکه استانداران و فرمانداران و بخشداران زیر مجموعه آن می‌باشد باید به صورت سلسله مراتب و به طور دائم نظارت بر آن انجام پذیرید.

وی اضافه کرد: یعنی وزیر کشور بر استانداران و استانداران بر فرمانداران و فرمانداران بر بخشداران به طور مرتب نظارت کنند تا کار خلاف شرع و قانون و خلاف شأن نظام اسلامی صورت نگیرد.

این مرجع تقلید با بیان اینکه حفظ شأن و جایگاه نظام اسلامی بر همگان لازم و واجب است تصریح کرد: به واسطه این نظارت، جلوی حاکمیت مطلق افراد گرفته خواهد شد و از پیاده شدن اغراض شخصی جلوگیری می‌شود.

آیت‌الله محفوظی به مسئولان کشور توصیه کرد که در انتصاب افراد دقت شود و شایسته‌سالاری ملاک باشد.

وی سایر وظایف مهم وزارت کشور را مورد توجه قرار داد و افزود: با توجه به اینکه وزارت کشور مسئولیت برگزاری انتخابات گوناگون را بر عهده دارد، باید تلاش در بی‌طرفی عوامل اجرایی باشد و اعضای هیئت‌های اجرایی باید افرادی صادق، متدین و شایسته باشند.

وی در مورد حفظ جایگاه زنان تاکید کرده که باید از بانوان در جایگاه‌های متناسب با شأن آنها استفاده شود.

آیت‌الله محفوظی همچنین به مسائل منطقه و کشور اشاره کرد و گفت: در مسائل شیعه و سنی، باید بر حفظ وحدت و یکپارچگی تلاش شود و به اختلافات دامن زده نشود.

در ابتدای این دیدار حجت‌الاسلام داود نمازی مشاور وزیر کشور در امور روحانیت و ائمه جمعه و جماعات به بیان گزارشی از فعالیت‌های این دفتر در قم و برنامه‌های در دست اقدام پرداخت.