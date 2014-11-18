طرح تامین مالی خرد یکی از طرح های برتر در سطح جهانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر،حبیبالله مسعودی فرید گفت: تأمین مالی خرد با روش بانکداری پیوندی چهار جانبه به همت بهزیستی، ایفاد، بانک کشاورزی و مؤسسه تاک در 9 استان کشور به اجرا درآمد و پس از بازدید مدیران و کارشناسان اعزامی ایفاد از کشور ایتالیا به عنوان روشی مبتکرانه و موفق ارزیابی شد.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، افزود: پس از تبادلات صورت گرفته با مدیریت همکاریهای توسعهای وزارت امور خارجه ایتالیا، طرح تأمین مالی خرد به عنوان کاندید شرکت در این رقابت بینالمللی با حضور 147 کشور جهان انتخاب شد.
وی با بیان اینکه سازمان بهزیستی کشور با استفاده از توان تخصصی و نیروهای متعهد داخلی به ویژه بخش غیردولتی همکار (کلینیکهای مددکاری اجتماعی) موفق به تحقق اهداف خود شده است، تصریح کرد: در حال حاضر دفتر توانمندسازی خانواده و زنان، مسئولیت توسعه و راهبری طرح تأمین مالی خرد را به عهده دارد.
مسعودی فرید، ادامه داد: این طرح در بیش از 12 استان کشور هچون ایلام، کردستان، کرمانشاه و چهارمحال و بختیاری توسعه یافته است و در حال حاضر بیش از یکهزار و 700 گروه خودیار در طرح تأمین مالی خرد فعالیت میکنند و اقشار کمدرآمد جامعه همراه با گروههای هدف تحت پوشش بهزیستی به دستاوردهایی چون تسهیلات بانکی بدون ضامن، بهبود معیشت و کسب و کار و ایجاد فرصتهای شغلی تخصصی بهرهمند میشوند.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه مقام عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به تبیین و تشریح الزامات و ضرورتهای تأمین منابع مورد نیاز در سطح الگوی منطقهای به میزان 10 هزار گروه خودیار تأکید کرده است، در پایان یادآور شد: امیدواریم در آینده نزدیک شاهد توسعه و شکوفایی طرح تأمین مالی خرد به عنوان یک روش کارآمد و مؤثر در عرصه رفاه و عدالت اجتماعی و بهبود معیشت و کاهش فقر باشیم.