وصول 480 میلیارد ریال عوارض عمومی توسط شهرداری بوشهر محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید آزادشهرکی ظهر سهشنبه در نشست مسئولان شهری بوشهر اظهار داشت: توسعه شهر بوشهر به عنوان مرکزاستان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و ما نیز طرحهای مهمی را در این زمینه در دستور اجرا داریم.
وی ادامه داد: توسعه مبلمان شهری و زیباسازی شهر و سواحل بوشهر با عنوان طرحهای مختلفی در دست اجرا داریم که امیدواریم اجرای این طرح باعث ایجاد تحول در سطح شهر و رضایت مندی بیشتر شهروندان شود.
شهردار بوشهر با اشاره به اجرای کانال دفع آبهای سطحی جاده نیروگاه بوشهر از راهاندازی این کانالها خبر داد و افزود: تا دو روز آینده این کانالها تکمیل خواهد شد و هر چند در بارندگیهای قبلی شاهد بروز مشکلاتی در این جاده بودیم ولی بارندگیهای امروز باعث آبگرفتگی نشد.
تحقق کامل بودجه شهرداری بوشهر در هشت ماه نخست سال
وی به نقش بسیار مهم این کانالها در جلوگیری از آبگرفتگی خیابان نیروگاه اشاره کرد و افزود: با بارندگیهای امروز هیچ آبگرفتگی را در مسیر تنگکها شاهد نبودیم و آبهای سطحی به خوبی مهار شد.
آزادشهرکی در ادامه به درآمدها و هزینههای شهرداری بوشهر اشاره کرد و افزود: کسب درآمدهای پایدار برای شهرداری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و یکی از برنامههای دولت نیز خودکفایی شهرداریها است.
وی با اشاره به کسب 80 درصد از درآمدهای شهرداری بوشهر از طریق عوارض عمومی، از تحقق كامل بودجه 600 میلیارد ریالی در هشت ماهه نخست سال خبر داد و اضافه کرد: در سال جاری بیش از 480 میلیارد ریال درآمدهای ناشی از عوارض عمومی محقق شده است.