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۲۷ آبان ۱۳۹۳، ۱۵:۴۳

توزیع شیر در مدارس تهران آغاز شد

توزیع شیر در مدارس تهران آغاز شد

طرح توزیع شیر در بین دانش آموزان شهر تهران با اجرای مراسم نمادین توزیع شیر در دبستان فجر شاهد منطقه ۱۵ تهران آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز در مدارس ابتدایی و دوره اول دبیرستان هفت منطقه تهران شیر توزیع شد و این کار از فردا در سایر مناطق آغاز می‌شود.

ولی خانی دبیر کمیته شیر مدارس شهر تهران گفت: شیر دانش آموزان به صورت پاکتی و لیوانی و با 2 و نیم درصد چربی در اختیار دانش آموزان قرار می‌گیرد.

وی افزود: هر دانش‌آموز در هفته دو تا سه نوبت شیر دریافت می‌کند و در مجموع تا پایان سال تحصیلی 70 نوبت شیر به دانش آموزان داده می‌شود.

اسفندیار چهاربند مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران نیز در این مراسم گفت: روزانه 900 هزار پاکت شیر در بین دانش‌آموزان ابتدایی، متوسطه دوره اول، پیش‌دبستانی ضمیمه مدارس و مراکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست توزیع می‌شود.

وی افزود: سال گذشته 20 نوبت شیر توزیع شد، اما امسال 70 نوبت شیر با  32 میلیارد تومان اعتبار بین دانش آموزان توزیع می‌شود.

چهاربند گفت: استفاده از شیر در فرآیند رشد سالم کودکان و نوجوانان سهم بسزا و در پیشگیری از آسیب‌های مختلف جسمی و روانی نقش زیادی دارد.

وی افزود: امروز شیر در مناطق 3، 9، 12، 15، 16، 17 و 18 توزیع شد و به تدریج از فردا مناطق دیگر نیز به این طرح می‌پیوندند.

 

کد مطلب 2423903
حبیب احسنی پور

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