توزیع شیر در مدارس تهران آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز در مدارس ابتدایی و دوره اول دبیرستان هفت منطقه تهران شیر توزیع شد و این کار از فردا در سایر مناطق آغاز میشود.
ولی خانی دبیر کمیته شیر مدارس شهر تهران گفت: شیر دانش آموزان به صورت پاکتی و لیوانی و با 2 و نیم درصد چربی در اختیار دانش آموزان قرار میگیرد.
وی افزود: هر دانشآموز در هفته دو تا سه نوبت شیر دریافت میکند و در مجموع تا پایان سال تحصیلی 70 نوبت شیر به دانش آموزان داده میشود.
اسفندیار چهاربند مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران نیز در این مراسم گفت: روزانه 900 هزار پاکت شیر در بین دانشآموزان ابتدایی، متوسطه دوره اول، پیشدبستانی ضمیمه مدارس و مراکز نگهداری کودکان بیسرپرست توزیع میشود.
وی افزود: سال گذشته 20 نوبت شیر توزیع شد، اما امسال 70 نوبت شیر با 32 میلیارد تومان اعتبار بین دانش آموزان توزیع میشود.
چهاربند گفت: استفاده از شیر در فرآیند رشد سالم کودکان و نوجوانان سهم بسزا و در پیشگیری از آسیبهای مختلف جسمی و روانی نقش زیادی دارد.
وی افزود: امروز شیر در مناطق 3، 9، 12، 15، 16، 17 و 18 توزیع شد و به تدریج از فردا مناطق دیگر نیز به این طرح میپیوندند.