خوشحالی مردم غزه از عملیات قدس و پخش شیرینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما، شهروندان فلسطینی ساکن نوارغزه صبح امروز در واکنش به عملیات قدس ضمن ابراز خرسندی از چنین عملیاتی به پخش شیرینی در خیابان ها و خوشحالی در این منطقه پرداختند.

مساجد نوارغزه نیز به پخش اذان و تکبیر پرداختند. یکی از شهروندان غزه در این رابطه اظهار داشت: این عملیات نتیجه طبیعی به حوادث غزه است که اکنون به تمامی اراضی فلسطین کشیده شده است.

تمامی گروه های فلسطینی با صدور بیانیه هایی از عملیات قدس استقبال کردند و ضمن قهرمانانه توصیف کردن مقابله این عملیات خواستار مقابله با اشغالگران اسرائیلی شدند.

3 نفر از شهروندان فلسطینی امروز با یورش به یک کنیسه یهودی در بیت المقدس شش صهیونیست را به هلاکت رساندند و 15 نفر دیگر زخمی شدند.