ساخت مسیر باغ تاریخی فتح آباد آغاز شد/ احداث ۱۱۰ مرکز تجاری

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سرایداری پیش از ظهر امروز در حاشیه آیین کلنگ زنی مسیر باغ فتح آباد و بازدید استاندار از روند بازسازی باغ تاریخی فتح آباد طول این مسیر را سه هزار و ۷۰۰ متر اعلام کرد و گفت: برنامه ریزی برای ساخت ۱۱۰ مرکز تجاری در طول مسیر باغ فتح آباد انجام شده است که اشتغالزایی بسیار خوبی به دنبال دارد.

وی افزود: بازسازی باغ فتح آباد، به طور مستقیم برای ۹۰ نفر، اشتغالزایی به دنبال خواهد داشت.

مدیر بنیاد توسعه و عمران موقوفات استان کرمان با اشاره به کاشت نیم هکتار زعفران در باغ فتح آباد، گفت: برای کاشت گیاهان دارویی به مساحت ۱۳ هکتار، کرت بندی مطابق با تصاویر مربوط به سال ۳۴ از این باغ، انجام شده است.

سرایداری، ضمن تشکر از همکاری خوب همه مدیران استان کرمان در بازسازی باغ فتح آباد گفت: هماهنگی بسیار خوبی بین بنیاد و سازمان میراث فرهنگی برقرار شده و این سازمان مساعدت و راهنمایی بسیار خوبی در روند بازسازی باغ داشته است.

مدیر بنیاد توسعه و عمران موقوفات استان کرمان، با تشکر از همکاری و مشارکت خوب مردم منطقه در آزادسازی مسیر و تملک اراضی، گفت: مردم منطقه بدون هیچ چشم داشتی با ما همکاری کردند که جای تقدیردارد.

وی با اعلام افتتاح مجموعه باغ فتح آباد و مسیر آن در ۲۲ بهمن سال جاری، گفت: برای تکمیل این طرح، به ادامه همکاری دستگاه های مختلف استان به ویژه در زمینه تامین آب و گاز مجموعه نیاز داریم.