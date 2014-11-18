به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد موسوی ظهر دوشنبه در آئین اختتامیه همایش طرح آمایش پایگاه‌های امداد و نجات جمعیت هلال احمر اظهار داشت: استان بوشهر یک نقطه استراتژیک برای کشور است که ایجاد آمادگی برای مقابله با حوادث و سوانح در این استان از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با تاکید بر لزوم تقویت پایگاه‌های امداد و نجات در استان بوشهر، تصریح کرد: باید برنامه‌ریزی مناسبی برای برپایی پایگاه امداد هوایی و استقرار بالگرد عملیاتی در استان بوشهر صورت بگیرد تا شاهد اجرای برنامه‌های مختلف امداد و نجات در خشکی و دریا باشیم.

دبیرکل جمعیت هلال احمر کشور از راه‌اندازی مرکز آموزشی تخصصی امداد و نجات دریایی کشور در بوشهر خبر داد و بیان داشت: استان بوشهر به عنوان متولی این نوع امداد و نجات می‌تواند خدمات آموزشی و تخصصی لازم را در زمینه امداد و نجات دریایی به کشورهای عضو فدراسیون جهانی ارائه دهد.

وی در ادامه به جوابگو نبودن امداد رسانی زمینی در نقاط مختلف کشور برای حوادث و سوانح، افزود: یکی از برنامه هلال احمر این است که همه استان‌ها به سامانه امداد هوایی مجهز شود.

تجهیز استان‌ها به سامانه امداد هوایی

موسوی نبود سامانه هوایی را یکی از مشکلات عدم ارائه خدمات مناسب امداد و نجات در فرصت‌های طلایی دانست و بیان داشت: تجهیز استان‌ها به سامانه امداد هوایی می‌تواند در کمک به حادثه دیدگان نقش بسیار مهمی داشته باشد.

وی با اشاره به راه‌اندازی پرتال دانش برای ارایه آموزش‌های مجازی در استان‌ها برای تحول در جمعیت هلال احمر، تاکید کرد: به منظور ارتقای دانش و آگاهی مردم، امدادگران و نیروهای تخصصی پرتال‌های مناسبی در این زمینه راه‌اندازی می شود.

دبیرکل جمعیت هلال احمر کشور تصریح کرد: یکی از برنامه های ما در جمعیت هلال احمر، توسعه دانش تخصصی داوطلبان و مردم در زمینه امداد رسانی است که طرح‌های مختلفی در این زمینه اجرا می شود.

وی نداشتن آمایش مبتنی بر استانداردهای روز و آینده نگاری را به عنوان یک از مشکلات مهم در این زمینه خواند و گفت: مرکز ملی آینده نگاری برای دیدبانی و رصد حوادث آینده کشور از سال گذشته راه‌اندازی شد.