شعب بانکی مستقر در قدس پاسخگوی نیاز جمعیتی منطقه نیست

به گزارش خبرنگار مهر، نورمحمد فردی ظهر سه شنبه در نشست شورای هماهنگی بانک های قدس اظهار داشت: وجود هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی در شهرستان ۳۵۰ هزار نفری قدس بستر بسیار مناسبی برای سرمایه گذاری اقتصادی است از اینرو مسئولان بانک ها باید در مسیر توسعه شعب در این شهرستان حرکت کرده و از این ظرفیت و قابلیت بالا بهره ببرند.

وی افزود: تکریم ارباب رجوع باید در تمامی اوقات رعایت شود و نباید خستگی و فشار کار موجب بی احترامی به مراجعه کنندگان شود، افزایش رضایت مردم و حفظ عدالت در ارائه تسهیلات بانکی امری بسیار مهم است زیرا بهترین شاخص نظارت افکار عمومی و نظر مردم محسوب می شود.

این مسئول ادامه داد: فرمانداری بعنوان نماینده عالی دولت در شهرستان آمادگی دارد در وصول مطالبات معوقه بانک ها همکاری و حمایت کند زیرا این اقدام موجب ارائه تسهیلات بیشتری به مردم می شود، همچنین بانک ها تلاش کنند تا جذب منابع بیشتری داشته باشند و دوربین های مدار بسته را نیز در فضای بانک ها برای امنیت بیشتر نصب کنند.

فردی عنوان کرد: جلسات شورای هماهنگی بانک ها باید ماهیانه برگزار شود و طی این جلسات روسای شعب موظفند که گزارشی از عملکرد خود بویژه در زمینه پرداخت وام های خود اشتغالی ارائه دهند، همچنین در این جلسات مسایل و مشکلات بانک ها بررسی و در صورت امکان برطرف خواهند شد، خوشبختانه بانک ها در اعطای وام های خوداشتغالی همکاری خوبی با دستگاه هایی از جمله اداره کار، کمیته امداد، میراث فرهنگی، بهزیستی و ... داشته اند.

فرماندار قدس ضمن گلایه از کمبود شعب بانکی در این شهرستان گفت: متاسفانه این تعداد پاسخگوی نیاز جمعیتی شهرستان نیست و باید چاره ای در این زمینه اندیشیده شده و تعداد شعب افزایش یابد.

وی ادامه داد: طی ماه های اخیر تعدادی از شعب بدون هماهنگی با مدیریت شهرستان محل استقرار خود را تغییر دادند که این امر ممکن است مشکلاتی بوجود بیاورد زیرا مکان بانک ها از لحاظ امنیتی باید ویژه باشد و بهتر است از این پس جابجایی ها با هماهنگی مسئولان شهرستان رخ دهد.