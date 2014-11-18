حمایت جندالله از داعش/ مشرف: آمریکا در افغانستان شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایکانامیک تایمز، مقامات امنیتی پاکستان از تصمیم کابل برای نابودی پناهگاه تحریک طالبان و متحدانش در خاک این کشور خبر دادند.

همچنین کابل و اسلام‌ آباد در پی تدوین مکانیزمی برای افزایش همکاری نیروهای امنیتی دو کشور پس از سال 2014 هستند.

خبر دیگر اینکه رسانه های پاکستانی با اشاره به دیدار فرماندهان جندالله با یک تیم سه نفره از نمایندگان داعش گزارش دادند که جندالله حمایت خود را از گروه تروریستی داعش اعلام کرد.

نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل متحد نیز استفاده آمریکا از هواپیماهای بدون سرنشین علیه پاکستان را نقض قوانین بین المللی، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی خواند و گفت هیچ گونه توجیهی برای حملات پهپادهای آمریکایی به خاک پاکستان وجود ندارد.

خبر دیگر اینکه پرویز مشرف رئیس جمهوری پیشین پاکستان با اشاره به شکست آمریکا در افغانستان تاکید کرد اگرچه آمریکا توانست از نظر نظامی به نتایجی در افغانستان دست یابد، هرگز به یک پیروزی سیاسی دست نیافت.