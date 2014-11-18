به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد ستوده ظهر سه شنبه در همایش هم اندیشی مدیران روابط عمومی فرمانداری‌های استان بوشهر اظهار داشت: مجموعه روابط عمومی فرمانداری‌ها باید خدمات و دستاوردهای دولت را به مردم انعکاس دهند و در این راستا از هیچ تلاشی دریغ نورزند.

وی افزود: روابط عمومی های فرمانداری باید تمامی روابط عمومی‌های ادارات شهرستان را با سیاست‌های دولت هماهنگ کنند تا بتوانند خدمات دولت را به مردم انعکاس بدهند.

ستوده تصریح کرد: روابط عمومی ها باید بتوانند با مطبوعات محلی ارتباط داشته باشند و خبرها را به خوبی انعکاس بدهند.

وی به نقد منصفانه نیز اشاره کرد و گفت: نقدهای منصفانه می تواند کمک کار ما باشد و در توسعه و پیشرفت استان ما را یاری کند.

لزوم ارتباط فعال و مستمر روابط عمومی ها با رسانه های استان

سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل استانداری بوشهر نیز گفت: روابط عمومی ها چشم و چراغ دستگاه‌های اجرایی هستند و باید بتوانند توانمندی خودشان را به خوبی به منصه ظهور برسانند.

پیمان زنده بودی بر آموزش خبر نویسی تاکید کرد وافزود: به منظور ارتقا مجموعه روابط عمومی‌های فرمانداری‌ها به‌زودی دوره آموزشی خبر نویسی، عکاسی و فیلمبرداری با حضور اساتید برجسته استان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه امروزه نقش روابط عمومی بر کسی پوشیده نیست، خواستار فعال تر شدن روابط عمومی‌ها در سطح استان شد.

زنده بودی همچنین خواستار ارتباط فعال و مستمر روابط عمومی ها با رسانه های استان شد.

وی بیان کرد:باید در پرتال های فرمانداری خبرهای با کیفیت و عکس های خوب گذاشته شود تا سایتهای استان بتوانند از این خبر استفاده کنند.

دولت یازدهم دولت تعامل است

مشاور استاندار بوشهر در امور جوانان نیز با بیان اینکه کارهای خوبی در دولت تدبیر وامید در حال انجام است اظهار داشت: روابط عمومی فرمانداری‌ها باید متوجه سیاست و شعارهای دولت باشند و برنامه های تنظیم شده در سطح فرمانداری‌ها در این راستا باشد.

یونس قیصی زاده افزود: دولت یازدهم دولت تعامل است و روابط عمومی باید نسبت به این موضوع درک صحیح داشته باشد و برنامه ها متناسب با این سیاست پیش برود.