به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، در پی عملیات دو جوان فلسطینی در بیت المقدس که به هلاکت شش صهیونیست و زخمی شدن شماری دیگر منجر شد، نگرانی صهیونیست‎ها از وقوع عملیات‌های مشابه افزایش پیدا کرده است.

بنابراین گزارش، در پی این عملیات بیت المقدس محافل صهیونیستی درباره وضعیت امنیتی حاکم بر این شهر و دیگر مناطق ابراز نگرانی کرده اند.

این در حالی است که محافل صهیونیستی انتقادات داخلی از کابینه "بنیامین نتانیاهو" را افزایش داده و اقدامات وی را عامل این وقایع می‎دانند.

برخی دیگر احزاب سیاسی صهیونیست نیز خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام شده‌اند.