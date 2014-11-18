به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، در پی عملیات دو جوان فلسطینی در بیت المقدس که به هلاکت شش صهیونیست و زخمی شدن شماری دیگر منجر شد، نگرانی صهیونیستها از وقوع عملیاتهای مشابه افزایش پیدا کرده است.
بنابراین گزارش، در پی این عملیات بیت المقدس محافل صهیونیستی درباره وضعیت امنیتی حاکم بر این شهر و دیگر مناطق ابراز نگرانی کرده اند.
این در حالی است که محافل صهیونیستی انتقادات داخلی از کابینه "بنیامین نتانیاهو" را افزایش داده و اقدامات وی را عامل این وقایع میدانند.
برخی دیگر احزاب سیاسی صهیونیست نیز خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام شدهاند.