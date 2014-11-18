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۲۷ آبان ۱۳۹۳، ۱۶:۴۴

نگرانی شدید صهیونیست‌ها پس از عملیات استشهادی بیت‌المقدس

نگرانی شدید صهیونیست‌ها پس از عملیات استشهادی بیت‌المقدس

پس از کشته و زخمی شدن بیش از 20 صهیونیست در عملیات اخیر بیت المقدس، نگرانی صهیونیستها از وقوع عملیات‎های مشابه بالا رفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، در پی عملیات دو  جوان فلسطینی در بیت المقدس که به هلاکت شش صهیونیست و زخمی شدن شماری دیگر منجر شد، نگرانی صهیونیست‎ها از وقوع عملیات‌های مشابه افزایش پیدا کرده است.

بنابراین گزارش، در پی این عملیات بیت المقدس محافل صهیونیستی درباره وضعیت امنیتی حاکم بر این شهر و دیگر مناطق ابراز نگرانی کرده اند.

این در حالی است که محافل صهیونیستی انتقادات داخلی از کابینه "بنیامین نتانیاهو" را افزایش داده و اقدامات وی را عامل این وقایع می‎دانند.

برخی دیگر احزاب سیاسی صهیونیست نیز خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام  شده‌اند.

 

کد مطلب 2423943

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