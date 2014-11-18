به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جعفری؛ سرپرست اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی ظهر سه‌شنبه در مراسم افتتاح این مرکز اظهارکرد: این مرکز پانزدهمین مرکز مدیریت راه‌ها در سطح کشور است.

وی با بیان اینکه زیربنای این مرکز ۱۰۰ مترمربع است، افزود: برای راه‌اندازی این مرکز دو هزار میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات عمرانی هزینه شده است.

جعفری مدیریت و کنترل سامانه ۱۴۱ استان و شهرستان‌ها و بروز رسانی آن، اطلاع‌رسانی کارگاه‌های جاده‌ای، اطلاع‌رسانی اعمال محدودیت‌ها، ممنوعیت‌ها و انسداد راه‌های برون‌شهری، اطلاع‌رسانی وضعیت ترافیکی و آب و هوایی جاده‌ها، پاسخگویی به تلفن‌های اطلاع‌رسانی به مخاطبین از وضعیت راه ها به صورت ۲۴ ساعته و دریافت تصاویر دوربین‌ها را از جمله وظایف این مرکز عنوان کرد.

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: این مرکز دارای تجهیزات مانیتورینگ و ویدئو وال بوده که در رفع گلوگاه مورد استفاده قرار می‌گیرد.