احیای مراکز خدمات از دغدغه های وزارت جهاد کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کلانتری عصر سه شنبه در سی و پنجمین سمینار سالیانه حفظ نباتات کشور در مرکز آموزش سازمان بهزیستی اردوگاه شهید عظیمی بابلسر با بیان اینکه باید قوانین در کشور اصلاح و تکنولوژی را وارد کشور کنیم، اظهارداشت: نباید به بهانه های مختلف کشور و کشاورزی را فقیر و محروم نگه داشت و تولید را کاهش داد.

وی با تاکید بر اینکه امروز باید به هر قیمتی بهره وری تولید را در کشور افزایش دهیم، افزود: متاسفانه در دولت گذشته آموزش ها را تعطیل کردند و تکنولوژی و آموزش در کشور وجود ندارد.

این مسئول با بیان اینکه قوانین در کشور برای ۵۰ سال قبل است، اذعان داشت: قوانین قرنطینه ای باید بازنگری و اصلاح شود چرا که قوانین نارسایی دارد.

کلانتری با بیان اینکه امروز همه انتظار دارند که بهره وری افزایش یابد چرا چون آب در کشور کم و کمتر هم خواهد شد و وزارت نیرو ۵۰ درصد آب کشور و مصرف کشاورزی را کم می کند، افزود: برای حفظ کشور و زنده نگه داشتن آن صرفه جویی و کمتر مصرف شود و نصف آب موجود برای افزایش بهره وری است.

وی یکی از غفلت های مسئولیت ارشد وزارتخانه جهاد کشاورزی و سازمان حفظ نباتات را سختی کار پرسنل حفظ نباتات عنوان کرد و گفت: بدلیل استفاده از سموم در این سازمان و بروز مشکلات و بیماری این افراد باید سختی کار این پرسنل تامین شود.

کلانتری به وجود ۱۳۰۰ مرکز خدمات در کشور با حدود ۸ هزار کارشناس در کشور که در حال حاضر به حدود ۶۰۰ نفر رسیده است، اشاره کرد.

وی یکی از مباحث اساسی برای توسعه کشاورزی را آموزش کشاورزان عنوان کرد.

کلانتری با اشاره به نبود کارشناسان در این سمینار اذعان داشت: کارشناسان بدلیل درگیری بیشتر در امور کشاورزی باید با سیاست های روز مسئولین آشنا شوند.

وی بیان کرد: برداشت ۱۸ تن پرتقال توجیه اقتصادی ندارد، مخالف عمل قرنطینه در کشور نیستیم اما قرنطینه باید همچون روسیه و اروپا صورت گیرد.